وصول بعثة سيمبا التنزاني إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي

وصلت بعثة فريق سيمبا التنزاني، إلى مطار القاهرة صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، أمام النادي الأهلي.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا التنزاني في تمام العاشرة مساء الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة.

وحقق الأهلي الفوز على سيمبا التنزاني ذهابا بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وسيمبا أمام الفائز من بترو أتلتيكو الأنجولي ضد مازيمبي الكونغولي.

وكانت مواجهة الإياب بين بترو أتليتكو ومازيمبي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويسعى الأهلي حامل اللقب للمواصلة مسيرته نحو المباراة النهائية لدوري الأبطال للمرة الخامسة على التوالي.

يذكر أن الأهلي هو حامل اللقب التاريخي لدوري أبطال إفريقيا في 11 نسخة.

ويعاني الأهلي من عدد من الغيابات أبرزها محمد الشناوي، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وياسر إبراهيم، للإصابة، بالإضافة إلى الثنائي محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد في القائمة الإفريقية.