تقرير: ريال مدريد وبايرن يتابعان موهبة ليدز

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 12:06

كتب : FilGoal

أرتشي جراي - لاعب ليدز يونايتد

دخل آرتشي جراي لاعب فريق ليدز يونايتد الإنجليزي دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

وذكر موقع hitc الإنجليزي أن ريال مدريد أرسل الكشافين التابعين له لمتابعة اللاعب على أرض الواقع مع فريقه ليستر سيتي.

كما أضاف الموقع أن بايرن ميونيخ الألماني أيضا يتابع اللاعب الإنجليزي الشاب وسيحاول الفوز بخدماته في الفترة المقبلة.

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ويجيد جراي البالغ من العمر 18 عاما اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع وقبل الدفاع، وأيضا الظهير الأيمن.

على جانب آخر يسعى ليدز يونايتد للحفاظ على لاعبه الشاب في ظل اقتراب الفريق من العودة إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

ويوجد أيضا عدة أندية إنجليزية مهتمة باللاعب في الوقت الحالي منها ليفربول ومانشستر سيتي ونيوكاسل وكذلك توتنام.

ووقع آرتشي جراي عقدا جديدا مع ناديه ليدز يونايتد حتى عام 2028.

ولعب جراي مع فريقه في الموسم الجاري 43 مباراة منها 38 مباراة بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وسجل هدف وصنع هدفين.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر اللاعب ما بين 40 إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

أرتشي جراي الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد
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