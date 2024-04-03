فاران: إصابات الرأس أضرت بجسدي ودمرتني.. ولا أعرف إذا كنت سأعيش طويلا

شدد رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضرورة التحذير من إصابات الرأس في كرة القدم لأنها تضر بجسد وصحة اللاعبين.

وقال فاران لصحيفة ليكيب الفرنسية: "إصابات الرأس أضرت بجسدي كثيرا ودمرتني".

وأضاف "ابني البالغ من العمر 7 سنوات يلعب كرة القدم وأنصحه بعدم ضرب الكرة بالرأس، هذا أمر ضروري بالنسبة لي".

وواصل "حتى لو لم تسبب أي صدمة في الرأس فإننا نعلم أن الصدمات المتكررة يمكن أن يكون لها آثار ضارة على المدى الطويل".

وأكمل "أنا شخصيا لا أعرف إذا كنت سأعيش حتى عمر 100 عام، لكنني أعلم أنني ألحقت الضرر بجسدي، ويجب تدريس مخاطر الضربات الرأسية في جميع ملاعب كرة القدم للهواة والشباب".

وأكد "بغض النظر عن مدى رغبة اللاعب في اللعب بعد إصابته في الرأس، يجب على الطاقم الطبي الاعتراض على ذلك لأنه يعرض حياة اللاعبين للخطر".

وأتم تصريحاته "علينا أن نجعل اللاعب يفهم أنه لا يظهر قوته لمواصلة اللعب بعد تعرضه لإصابة خطيرة، لكن القهوة الحقيقية تكمن في الخروج والتوقف عن اللعب والراحة، قد يكون هذا أمرا صعبا بالنسبة للرياضي رفيع المستوى".

وتعرض فاران لإصابة بارتجاج في المخ في مباراة نيجيريا بكأس العالم 2014 وقبل أيام قليلة من مواجهة ألمانيا في دور الثمانية.

كما تعرض فاران للإصابة ذاتها مرة أخرى مع ناديه السابق ريال مدريد في إياب دوري أبطال أوروبا 2020 ضد مانشستر سيتي.

وأعلن رافاييل فاران قبل فترة اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده فرنسا، بعدما شارك مع الديوك في التتويج بكأس العالم 2018 في روسيا.