أكثر من نصف مليار لأول مرة.. توتنام يعلن الميزانية المالية للعام الماضي

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 11:02

كتب : FilGoal

توتنام

أعلن نادي توتنام الإنجليزي النتائج المالية للسنة المنتهية في 30 يونيو 2023 الماضي.

وكشف توتنام عن ارتفاع إجمالي إيرادات النادي إلى 549.6 مليار جنيه إسترليني، وهي أول مرة تتجاوز فيها إيرادات النادي نصف مليار.

كما بلغت ارتفعت أرباح توتنام لتصل إلى 138.7 مليون جنيه إسترليني، بعدما كانت 112 مليون في العام الماضي.

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وارتفعت أيضا خسائر توتنام المالية إلى 86.8 مليون جنيه إسترليني، بعدما كانت 50 مليون في العام الماضي.

ومن المنتظر أن ترتفع إيرادات ومكاسب توتنام بعد نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو المقبل، وذلك نظرا لبيع النادي لمهاجمه السابق هاري كين لنادي بايرن ميونيخ الألماني بمقابل وصل إلى 100 مليون إسترليني.

توتنام يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بعد مرور 30 جولة.

توتنام الدوري الإنجليزي
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