مارك بيرس مدربا جديدا لمنتخب الكاميرون

أعلن منتخب الكاميرون تعيين البلجيكي مارك بيرس مدربا جديدا للفريق.

وكان صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني قد أعلن رحيل ريجوبير سونج عن تدريب الفريق.

وودع منتخب الكاميرون مناسفات النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا من ثمن النهائي بعد الخسارة من نيجيريا.

سونج كان لاعبا تاريخيا مع المنتخب الكاميروني وحصل معه على لقبي كأس إفريقيا 2000 و2002.

وبدأ سونج مسيرته في تدريب منتخب بلاده في أول مارس 2022 خلفا للبرتغالي أنطونيو كونسيساو.

وخاض سونج 23 مباراة مع منتخب الكاميرون وحقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 8 وخسر 9 مباريات.

وقاد سونج منتخب الكاميرون في النسخة الأخيرة من كاس العالم 2022 التي استضافتها قطر وحصل منتخب الأرجنتين على لقبها.

بيرس كان قد خاض أكثر من تجربة تدريبية في بلجيكا أبرزها مع لوفين وموسكرون، كما خاض أكثر من تجربة سعودية مع الرائد والفيصلي ونجران.

التجربة الأخيرة لبيرس كانت مع فريق لوفين البلجيكي واستمر 3 سنوات من 2020 وحتى أكتوبر 2023.

ويملك المدرب صاحب الـ 61 عاما لقب وحيد خلال مسيرته حققه مع فريق جيرمينال أنتويرب عندما توج بلقب كأس بلجيكا في موسم 2004/2005.