أرتيتا يوضح موقف نجمي أرسنال من مواجهة لوتون

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 12:46

كتب : محمد مصطفى

ٍساكا - أرتيتا - أرسنال - ولفرهامبتون

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن موقف الثنائي بوكايو ساكا، وجابريل مارتينيلي من مواجهة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي.

ويستضيف الجانرز فريق لوتون مساء الثلاثاء، على ملعب الإمارات في إطار الجولة الـ31 من بريميرليج.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بوكايو ساكا بخير وجاهز لمواجهة لوتون، سنخوض تدريبا خفيفا ونرى إذا ما كان في أفضل حال لبدء المباراة".

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وكشف مدرب الجانرز عن سبب إكمال ساكا لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي مطلع الأسبوع: "تم استبداله بسبب للإرهاق"

وعن مدى جاهزية مارتينيلي، قال أرتيتا: "المؤشرات حول مدى جاهزيته إيجابية، إنه متاح للعب لأنه شارك في جزء من مباراة أمام خصم قوي مثل مانشستر سيتي قبل يومين".

وتعادل أرسنال أمام مضيفه مانشستر سيتي، سلبيا، في مباراة منحت ليفربول فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي.

وأضاف أرتيتا: "مارتينيلي كان لائقا للمشاركة في تشكيل الفريق أمام مانشستر سيتي، ولكنه كان يفتقر إلى اللياقة البدنية اللازمة للمشاركة في التشكيلة الأساسية".

وتعرض مارتينيلي لإصابة في مباراة شيفيلد يونايتد والتي انتهت بفوز أرسنال 6-0، ليغيب بعدها عن مواجهتي برنتفورد في الدوري، وبورتو في دوري الأبطال.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، فيما يحل لوتون في المركز الـ18 برصيد 22 نقطة.

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