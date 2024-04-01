سام مرسي يصنع وإبسويتش يقترب خطوة من التأهل للممتاز بسيناريو درامي +97

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 20:48

كتب : FilGoal

سام مرسي

حقق إبسويتش تاون فوزا دراميا على ضيفه ساوثامبتون بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل ليقترب خطوة جديدة من التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

وحل ساوثامبتون ضيفا على إبسويتش ضمن الجولة 40 من دوري القسم الثاني بإنجلترا يوم الاثنين.

وشارك سام مرسي قائد إبسويتش تاون في المباراة كاملة وصنع الهدف الأول لزميله ليف دافيس في الدقيقة 13.

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لكن ساوثامبتون تعادل سريعا في الدقيقة التالية عن طريق تشي آدمز.

ثم تقدم الضيوف بهدف آدم أرمسترونج في الدقيقة 23.

في الشوط الثاني تعادل إبسويتش بواسطة ناثان برودهيد في الدقيقة 68.

وشهد اللقاء طرد جيمس بري لاعب ساوثامبتون في الدقيقة 85.

وحين كان الحكم يستعد لإطلاق صافرته سجل جيرمي سارمينتو هدف الفوز الثمين لإبسويتش في الدقيقة 97 من هجمة بدأها الدولي المصري.

وبذلك تمسك إبسويتش بصدارة المسابقة برصيد 87 نقطة، بفارق نقطتين عن ليستر سيتي الذي فاز على نوريتش سيتي بنتيجة 3-1 يوم الاثنين.

بينما يلعب ليدز يونايتد ثالث الترتيب ضد هال سيتي بعد قليل.

يذكر أن البطل والوصيف يتأهلان مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما تلعب الفرق التي احتلت المراكز من الثالث إلى السادس دورة مصغرة يتأهل بطلها لمناطحة الكبار الموسم المقبل.

ويحتاج إبسويتش تاون أولا لتوسيع الفارق بينه وصاحب المركز الثالث، حتى يضمن التأهل المباشر من المركز الأول أو الثاني.

بينما ضمن رفاق سام مرسي التواجد في الدورة الرباعية المؤهلة لدوري الأضواء بشكل رسمي على الأقل.

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