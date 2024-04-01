برناردو سيلفا: نأمل أن يفقد ليفربول وأرسنال بعض النقاط

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 19:27

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي أمام أرسنال

يعتقد برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي أن سباق لقب الدوري الإنجليزي سيستمر حتى الجولة الأخيرة في ظل تنافس 3 فرق على اللقب.

وتعادل سيتي مع ضيفه أرسنال بلا أهداف في قمة الجولة 30 من المسابقة، واستغل ليفربول ذلك وانفرد بالصدارة بسبب فوزه على برايتون 2-1.

وقال برناردو سيلفا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يمكن أن يحدث الكثير الآن في سباق لقب الدوري الإنجليزي".

أخبار متعلقة:
طريق ليفربول وسيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية موقف دي يونج وبيدري من اللحاق بمواجهة باريس سان جيرمان اسكواش - هانيا الحمامي تخسر نهائي لندن كلاسيك أمام مفاجأة البطولة

وأضاف "نحن لا نعتمد على أنفسنا فقط، نحن نعتمد الآن على ما سيحدث لليفربول وأرسنال لأننا لن نلعب ضدهما مرة أخرى".

وأكمل "نحن بحاجة إلى أن يفقدا بعض النقاط، بالإضافة إلى أن نقوم بواجبنا ونفوز بمبارياتنا المتبقية".

طريق ليفربول وسيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي

ولم ينجح سيتي في هز شباك أرسنال ليفشل في التسجيل على أرضه لأول مرة في 58 مباراة.

وأوضح "ليس من السهل أبدا اللعب ضد الفرق التي تدافع بهذه الطريقة ولم يكن من السهل خلق الفرص لمهاجمينا لتسجيل الأهداف".

وواصل النجم البرتغالي "كانت مباراة صعبة لأننا لعبنا ضد فريق كبير".

واستمر "أعتقد أننا بدأنا بشكل أفضل وخلال المباراة كان فريق أرسنال جيدا للغاية أيضًا".

أرسنال ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جريليش: والدتي تسألني لماذا يطلق علي صافرات الاستهجان سام مرسي يصنع وإبسويتش يقترب خطوة من التأهل للممتاز بسيناريو درامي +97 رومانو: يونايتد يقترب من تعيين مدير سيتي السابق طريق ليفربول وسيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية جوارديولا: ليفربول المرشح الأول للتتويج بالدوري الإنجليزي كلوب: تخيل لو أنهى صلاح كل فرصة أتته.. كان هناك بعض التسرع ولكن جوارديولا: مباراة صعبة تشبه التي خسرناها في الدور الأول
أخر الأخبار
دربي جدة أبيض.. الأهلي ينتصر على الاتحاد بمشاركة حجازي 49 ثاتيه | سعودي في الجول
مران الأهلي – عودة الشناوي للقاهرة.. ومرحلة جديدة لتأهيل ديانج وياسر 11 دقيقة | الدوري المصري
جريليش: والدتي تسألني لماذا يطلق علي صافرات الاستهجان 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - مباراتا القمة في السعودية بتحكيم مصري 27 دقيقة | الدوري المصري
سكاي تكشف حقيقة رحيل إندريك من ريال مدريد على سبيل الإعارة 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الزمالك يتفق مع 4 لاعبين لخوض سوبر اليد الإفريقي.. وسبب تعثر ضم هنداوي والجزيري ساعة | كرة يد
كرة سلة – الأهلي يتعاقد مع البولندية ليليانا لتدعيم فريق السيدات ساعة | كرة سلة
الإصابة تبعد ميتروفيتش عن الهلال لمدة شهر ونصف ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي