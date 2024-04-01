برناردو سيلفا: نأمل أن يفقد ليفربول وأرسنال بعض النقاط

يعتقد برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي أن سباق لقب الدوري الإنجليزي سيستمر حتى الجولة الأخيرة في ظل تنافس 3 فرق على اللقب.

وتعادل سيتي مع ضيفه أرسنال بلا أهداف في قمة الجولة 30 من المسابقة، واستغل ليفربول ذلك وانفرد بالصدارة بسبب فوزه على برايتون 2-1.

وقال برناردو سيلفا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يمكن أن يحدث الكثير الآن في سباق لقب الدوري الإنجليزي".

وأضاف "نحن لا نعتمد على أنفسنا فقط، نحن نعتمد الآن على ما سيحدث لليفربول وأرسنال لأننا لن نلعب ضدهما مرة أخرى".

وأكمل "نحن بحاجة إلى أن يفقدا بعض النقاط، بالإضافة إلى أن نقوم بواجبنا ونفوز بمبارياتنا المتبقية".

طريق ليفربول وسيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي

ولم ينجح سيتي في هز شباك أرسنال ليفشل في التسجيل على أرضه لأول مرة في 58 مباراة.

وأوضح "ليس من السهل أبدا اللعب ضد الفرق التي تدافع بهذه الطريقة ولم يكن من السهل خلق الفرص لمهاجمينا لتسجيل الأهداف".

وواصل النجم البرتغالي "كانت مباراة صعبة لأننا لعبنا ضد فريق كبير".

واستمر "أعتقد أننا بدأنا بشكل أفضل وخلال المباراة كان فريق أرسنال جيدا للغاية أيضًا".

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