مكافآت صاحب الذهبية في أولمبياد 2024 قد تصل إلى 5 ملايين جنيه

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 17:39

كتب : FilGoal

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أوضح ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن مكافأة فوز أي رياضي مصري بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024 قد تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وتسعى مصر لحصد أكثر من ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وقال إدريس عبر إذاعة أون سبورت: "هناك لائحة مالية جديدة للأبطال في أولمبياد باريس 2024 تصل إلى ضعف لائحة أولمبياد 2020".

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وأضاف "هذه اللائحة المالية أعدها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع "هناك اتفاق مع بعض الرعاة حول المكافآت المالية للأبطال في باريس 2024، لكي يصل ما يحصده صاحب الميدالية الذهبية إلى 4 أو 5 ملايين جنيه".

يذكر أن ميداليات أولمبياد باريس 2024 ستحتوي على قطع معدنية من برج إيفل.

وحصدت مصر ذهبية وحيدة في أولمبياد طوكيو 2020 بواسطة البطلة فريال عبد العزيز في رياضة الكاراتيه.

اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس أولمبياد 2024
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