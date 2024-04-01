موقف دي يونج وبيدري من اللحاق بمواجهة باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن موقف ثنائي برشلونة المصاب فرينكي دي يونج وبيدري من اللحاق بمواجهة باريس سان جيرمان.

برشلونة يستعد لمواجهة قادش في الدوري ومن ثم مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب ستقام على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا يوم 10 إبريل المقبل.

وفقا لسبورت فإن دي يونج هو صاحب الحظ الأوفر للحاق بمباراة الذهاب لأن كاحله يتعافى بشكل جيد والتفاؤل كبير داخل النادي بزيادة فرصه.

على الجانب الآخر فإن بيدري أيضا تعافيه يسير بشكل جيد ويحاول اللحاق بالمباراة والسفر مع الفريق إلى فرنسا من أجل المشاركة ولو في دقائق معدودة.

الخطة الأكبر لبيدري هي اللحاق على أقصى تقدير بمباراة الإياب في إسبانيا.

الثنائي كان قد تعرض للإصابة في نفس المباراة ضد بلباو وغاب عن الأربع مواجهات السابقة.