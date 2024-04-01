ماذا يحتاج ريال مدريد للتتويج بالدوري الإسباني

حقق ريال مدريد الفوز على أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

فوز ريال مدريد رفع رصيده للنقطة الـ 75 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

الانتصار على بلباو كان من الخطوات المهمة لريال مدريد لعبوره واحدة من المواجهات الصعبة من المباريات المتبقية.

ولكن ماذا يحتاج ريال مدريد لضمان التتويج باللقب؟

ريال مدريد يتبقى له 8 مباريات على نهاية الدوري الإسباني يمكنه من خلالهم تحقيق 24 نقطة.

مع وجود فارق 8 نقاط بين ريال مدريد وبرشلونة فإن الملكي أصبح بحاجة إلى الحصول على 17 نقطة للتتويج باللقب بشكل رسمي أو الوصول للنقطة 92 والتي لن يتمكن برشلونة أقرب منافسيه من الوصول إليها حتى في حال حقق الفوز بجميع مبارياته المقبلة.

بمعنى آخر فإن ريال مدريد يحتاج للفوز في 5 مباريات مقبلة والتعادل في مباراتين دون النظر لنتائج الفرق الأخرى مع الوضع في الاعتبار وجود مباراة متبقية بينه وبين برشلونة.

في حال تعادل الفريقين بعدد النقاط في نهاية الدوري فإن المواجهات المباشرة هي من ستحسم الفائز باللقب.

ريال مدريد فاز بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب لذلك فإن برشلونة سيكون مطالبا للفوز بفارق أكبر من هدف في مباراتهما المقبلة ليحصل على الأفضلية في المواجهات المباشرة.

وفي حال فاز برشلونة بفارق هدف وحيد سيكون اللجوء لفارق الأهداف إذا تساوت عدد النقاط.

ريال مدريد بإمكانه حسم الدوري في الجولة الـ 36 إذا فاز في 6 مباريات متتالية.

المباريات المتبقية لريال مدريد

ريال مايوركا (خارج أرضه).

برشلونة (على ملعبه).

ريال سوسيداد (خارج أرضه).

قادش (على ملعبه).

غرناطة (خارج أرضه).

ديبورتيفو ألافيس (على ملعبه).

فياريال (خارج أرضه).

ريال بيتيس (على ملعبه).