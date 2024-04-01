جوارديولا: ليفربول المرشح الأول للتتويج بالدوري الإنجليزي

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين أمام أرسنال، وثلاث نقاط أمام مانشستر سيتي في المركز الثالث، وذلك قبل 9 جولات من النهاية.

وحقق ليفربول فوزًا على حساب برايتون بهدفين لهدف، لينفرد بالصدارة مستغلاً تعادل مانشستر سيتي وأرسنال سلبيا دون أهداف على ملعب الاتحاد.

وشرح جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان، أسباب تصريحه بأن ليفربول هو المرشح الأوفر: "من يتصدر الترتيب يجب أن يتم احتسابه على أنه المرشح الأوفر حظا، وذلك ينطبق حاليا على ليفربول".

وأوضح: "دائما من يحتل المركز الأول هو المرشح، والثاني يليه، ثم نحن أصحاب المركز الثالث".

وحقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي عام 2020، وسط جائحة كورونا، وذلك بعد غياب 30 عاما، حيث يرغب ليفربول في التتويج بالدوري في حضور الجماهير، ولوداع يليق بـ يورجن كلوب.

وقرر كلوب الرحيل عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الجاي، حيث توج ببطولة كأس الرابطة، ومزال ينافس على بطولتي الدوري، والدوري.