جوارديولا: ليفربول المرشح الأول للتتويج بالدوري الإنجليزي

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 14:27

كتب : محمد مصطفى

بيب جوارديولا - لايبزيج ومانشستر سيتي

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين أمام أرسنال، وثلاث نقاط أمام مانشستر سيتي في المركز الثالث، وذلك قبل 9 جولات من النهاية.

وحقق ليفربول فوزًا على حساب برايتون بهدفين لهدف، لينفرد بالصدارة مستغلاً تعادل مانشستر سيتي وأرسنال سلبيا دون أهداف على ملعب الاتحاد.

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: شكوى جوارديولا من ازدحام جدوله؟ هذه كرة القدم الحديثة جوارديولا: مباراة صعبة تشبه التي خسرناها في الدور الأول جوارديولا شاكيا: سنلعب 3 مباريات ومدريد سيرتاح 9 أيام

وشرح جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان، أسباب تصريحه بأن ليفربول هو المرشح الأوفر: "من يتصدر الترتيب يجب أن يتم احتسابه على أنه المرشح الأوفر حظا، وذلك ينطبق حاليا على ليفربول".

وأوضح: "دائما من يحتل المركز الأول هو المرشح، والثاني يليه، ثم نحن أصحاب المركز الثالث".

وحقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي عام 2020، وسط جائحة كورونا، وذلك بعد غياب 30 عاما، حيث يرغب ليفربول في التتويج بالدوري في حضور الجماهير، ولوداع يليق بـ يورجن كلوب.

وقرر كلوب الرحيل عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الجاي، حيث توج ببطولة كأس الرابطة، ومزال ينافس على بطولتي الدوري، والدوري.

جوارديولا كلوب الدوري الإنجليزي بريميرليج
نرشح لكم
جريليش: والدتي تسألني لماذا يطلق علي صافرات الاستهجان سام مرسي يصنع وإبسويتش يقترب خطوة من التأهل للممتاز بسيناريو درامي +97 رومانو: يونايتد يقترب من تعيين مدير سيتي السابق برناردو سيلفا: نأمل أن يفقد ليفربول وأرسنال بعض النقاط طريق ليفربول وسيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية كلوب: تخيل لو أنهى صلاح كل فرصة أتته.. كان هناك بعض التسرع ولكن جوارديولا: مباراة صعبة تشبه التي خسرناها في الدور الأول
أخر الأخبار
مران الأهلي – عودة الشناوي للقاهرة.. ومرحلة جديدة لتأهيل ديانج وياسر 11 دقيقة | الدوري المصري
جريليش: والدتي تسألني لماذا يطلق علي صافرات الاستهجان 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - مباراتا القمة في السعودية بتحكيم مصري 27 دقيقة | الدوري المصري
سكاي تكشف حقيقة رحيل إندريك من ريال مدريد على سبيل الإعارة 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الزمالك يتفق مع 4 لاعبين لخوض سوبر اليد الإفريقي.. وسبب تعثر ضم هنداوي والجزيري ساعة | كرة يد
كرة سلة – الأهلي يتعاقد مع البولندية ليليانا لتدعيم فريق السيدات ساعة | كرة سلة
الإصابة تبعد ميتروفيتش عن الهلال لمدة شهر ونصف ساعة | سعودي في الجول
في الجول يكشف موقف الزمالك من إقامة القمة بـ السعودية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي