تقارير: بايرن يفاوض ناجلسمان للعودة.. وموقف الاتحاد الألماني

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 13:19

كتب : محمد مصطفى

يوليان ناجلسمان - بايرن ميونيخ

بدأت إدارة بايرن ميونيخ الألماني، في مفاوضات مع جوليان ناجلسمان المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا، والسابق للفريق البافاري، من أجل العودة لتدريب الفريق بعد عام واحد من إقالة المدير الفني من قيادة عملاق ألمانيا.

وأقالت إدارة بايرن ناجلسمان في أواخر مارس 2023، بناء على قرار من الرئيس التنفيذي السابق أوليفر كان، والمدير الرياضي السابق حسن صالح حميديتش، بعد خسارة الفريق في الدوري الألماني.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن قرار تشابي ألونسو بالبقاء مع فريق باير ليفركوزن، لمدة موسم آخر، وضع إدارة بايرن في أزمة والتي كانت تنوي التعاقد مع النجم الإسباني لتدريب الفريق.

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واقترب ألونسو من قيادة ليفركوزن من التتويج بالدوري الألماني ليكسر هيمنة بايرن ميونيخ، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 73 نقطة بفارق 13 نقطة عن الفريق البافاري، قبل 7 جولات من النهاية.

ويحتاج ليفركوزن للفوز في 3 مباريات فقط للتتويج رسميا بالدوري الألماني.

وقررت إدارة بايرن ميونيخ، رحيل توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري بعد النتائج السلبية للفريق خلال هذا الموسم.

ودارت نقاشات بين المدير الرياضي الجديد لبايرن ماكس إيبرل، مع الفريق المعاون لناجلسمان، في ظل دعم الرئيس الفخري لبايرن أولي هونيس، وهو أحد أكبر مؤيدي المدير الفني الشاب للعودة للنادي.

ونجح ناجلسمان في إعادة المنتخب الألماني للطريق الصحيح في توقف مارس الماضي، حيث نجح في الفوز على حساب فرنسا وهولندا، وسط أداء مبهر للمانشافت.

وذكرت صحيفة بيلد، أن ناجلسمان لا يمانع العودة لبايرن ميونيخ من جديد، ولكن يجب أن يتم الاتفاق على عقد جديد، حيث تم إنهاء عقده الماضي والذي كان ساريا في الأصل حتى عام 2026.

وعلى الجانب الآخر، يريد الاتحاد الألماني لكرة القدم، الإسراع في المحادثات مع ناجلسمان لتمديد تعاقده لما بعد بطولة أوروبا يورو 2024 والمقررة في يونيو، في ظل تحسن أداء المنتخب، والدفع بوجوه جديدة.

وتولى ناجلسمان مسؤولية المانشافت سبتمبر 2023 خلفا لهانز فليك، وذلك بعقد يمتد حتى يورو 2024 بشكل مبدئي.

فيما نقلت الصحيفة، تصريحات المدير الرياضي في بايرن، لأحد البرامج التليفزيونية الألمانية، بأنه يرغب في الحصول على رؤية واضحة بشأن المدير الفني الجديد أبريل الجاري.

ناجلسمان منتخب ألمانيا بايرن ميونيخ
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