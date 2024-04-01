أنشيلوتي: شكوى جوارديولا من ازدحام جدوله؟ هذه كرة القدم الحديثة

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن رودريجو لديه القدرة على تقديم أداء جيد بأي مركز يشارك فيه.

وحقق ريال مدريد الفوز على أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وسجل رودريجو هدفي ريال مدريد في المباراة.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عودة ميليتاو؟ نحن نتحدث عن واحد من أفضل المدافعين في العالم، لا يزال بحاجة لبعض الوقت للتأقلم من جديد لكنه مهم بالنسبة لنا ونحتاجه خلال الجزء الأخير من الموسم".

وتابع "رودريجو قدم أداء جيد جدا وصنع الفارق، بالنسبة لي هو لاعب جيد في جميع المراكز وعلى الرغم من أنهم يقولوا إنه أفضل في الجهة اليسرى ولكنه سجل هدفين من الجانب الأيمن في دوري أبطال أوروبا".

وعن شكوى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من ازدحام جدول مباريات فريقه قبل مواجهة ريال مدريد قال: "أرى الأمر بالفعل لديهم جدول معقد ولكنها كرة القدم الحديثة، بالطبع هذا يعطينا أفضلية بسيطة ولكنها لن تؤثر على المباراة".

وواصل "أعتقد أن هذا الأسبوع بدون لعب أي مباراة سيكون أمرا جيد وسيكون لدينا وقت أطول لنحضر للمباراة".

وكشف "إصابة فالفيردي بسيطة ولن تسبب أي مشكلة".

واستمر "نحن في الصدارة ويجب أن نستغل ذلك، وعلينا أن نفكر في مواجهة مايوركا والمنافسة على الدوري لا تزال مفتوحة لذلك يجب أن نفوز في كل مباراة".

وأكمل "لا أعرف رأي بيلينجهام في التحكيم الإسباني ولكنه تعلم ما يجب عليه فعله ليبقى هادئا".

وأضاف "الكثير من الأشياء يجب تحليلها لنقرر من سيلعب كقلب دفاع ضد مانشستر سيتي، اليوم تشواميني كان مهما في وسط الملعب واسترجع العديد من الكرات إنها مشكلة لنختار بينهما ولكنها مشكلة إيجابية وليست سلبية".

وأتم "نعرف مانشستر سيتي جيدا وشاهدنا مباراتهم ضد أرسنال ولكننا سنركز على أنفسنا ويجب أن نكون أكثر حدة من مواجهة بلباو ولكن لدينا الوقت لذلك".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 75 في صدارة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.