كلوب: تخيل لو أنهى صلاح كل فرصة أتته.. كان هناك بعض التسرع ولكن

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 02:19

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في برايتون

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بقدرات محمد صلاح على الإنهاء في فوز الفريق على برايتون.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "تخيل لو أنهى محمد صلاح كل الفرص التي أتته، لكان حقق أرقاما جنونية".

وأضاف "الأمر طبيعي، نريده أن يجرب وهذا ما أقصده".

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وأوضح "لقد كان هناك بعض التسرع في الإنهاء بالشوط الأول ولم تكن اللمسات النهائية كما كانوا قادرين عليها في المعتاد".

وأكمل "ولكن بعد ذلك كان هادئا في اللحظة الحاسمة عندما كان يجب أن يسجل".

واختتم "لقد كانت أفضل فرصة لنا، وهذا ما يجعله من الهدافين الحقيقيين".

فاز ليفربول على برايتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي وأقيمت بملعب أنفيلد.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 67 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ثنائية ليفربول سجلها لويس دياز ومحمد صلاح، وجاء هدف برايتون بقدم داني ويلبيك.

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