طبيب الزمالك: أوباما يخضع لجراحة في الفك.. وتحديد موعد عودته لاحقا
الإثنين، 01 أبريل 2024 - 00:42
كتب : إبراهيم رمضان
أوضح محمد أسامة طبيب الزمالك خضوع يوسف إبراهيم "أوباما" لجراحة في الفك.
يوسف أوباما
النادي : الزمالك
وتعرض أوباما للإصابة خلال مواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.
وأصيب أوباما بكسر في الفك خلال الشوط الأول من اللقاء وتم استبداله في الدقيقة 38.
وقال أسامة عبر موقع النادي: "يوسف أوباما يخضع لجراحة في الفك خلال الساعات القليلة المقبلة".
وأضاف "مدة غياب اللاعب عن الملاعب ستتحدد وفقا للجراحة التي سيخضع لها".
وانتصر الزمالك بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.
وسبق أن صرّح محمد أسامة طبيب الزمالك عبر موقع النادي: "يوسف أوباما تعرض لإصابة بكدمة قوية في الفم تسببت في كسر إحدى أسنانه خلال لقاء فيوتشر".
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.
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