تامر مصطفى: قدمنا هدايا للزمالك.. والهدف الثاني يحمل علامة استفهام من الحكم

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 00:19

كتب : FilGoal

تامر مصطفى - مدرب الجونة

أوضح تامر مصطفى المدير الفني لـ مودرن فيوتشر أن فريقه قدّم هدايا قادت الزمالك للفوز.

وانتصر الزمالك على فيوتشر بنتيجة 2-1 في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال تامر مصطفى في المؤتمر الصحفي: "الأداء غير مُرضي بالنسبة لي، وخبرات الزمالك حسمت اللقاء، وأمامنا شوط ثاني للتعويض".

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وأضاف "التوفيق غاب عنا وأهدرنا فرصة التقدم في القائم، وكانت ستغير مجريات اللقاء".

وأكمل "هدفا الزمالك هدايا من اللاعبين خاصة أننا نواجه منافسا كبيرا، الأول به سوء تمركز والثاني يحمل علامة استفهام كبيرة من الحكم".

وواصل "قدمنا أداءً مقبولا وحساباتنا ستكون مختلفة في المباراة القادمة".

وأوضح "في الشوط الثاني خسرنا وسط الملعب، وعلي ياسر مسستقبل للكرة المصرية لكن تغييره لحسابات خاصة لأن أعيننا على لقاء الإياب".

وأردف "لن نعطي النتيجة أكبر من حجمها وسنسعى للتعويض في العودة، ويجب علينا عدم ارتكاب الأخطاء لأن الزمالك فريق كبير وقادر على استغلالها".

وأتم "لا يوجد فريق يضمن الفوز قبل بداية اللقاء، ونتائج الفريقين السابقة في صالح الأبيض لكنها لن تؤثر علينا وسنكون حاضرين بصورة أفضل في الإياب".

وتقدم مودرن فيوتشر بهدف علي ياسر، وسجل حمزة المثلوثي وزيزو ثنائية الأبيض.

وعاد زيزو من الإصابة مشاركا كبديل فسجل وصنع وقاد الأبيض للفوز خارج القواعد قبل لقاء الذهاب.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً على استاد القاهرة لحسم المتأهل للمربع الذهبي.

الزمالك الكونفدرالية تامر مصطفى مودرن فيوتشر
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