خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة إياب الزمالك ضد فيوتشر بالكونفدرالية

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 00:06

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز الزمالك بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد السلام.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الإياب يوم الأحد المقبل الموافق 7 أبريل.

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وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الفائز من مواجهة مودرن فيوتشر والزمالك أمام الفائز من استاد مالي ودريمز الغاني في الدور نصف النهائي.

يذكر أن الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2019، فيما تشهد تلك النسخة المشاركة الثانية لنادي فيوتشر.

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet

الزمالك الكونفدرالية مودرن فيوتشر
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