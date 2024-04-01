خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة إياب الزمالك ضد فيوتشر بالكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز الزمالك بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد السلام.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الإياب يوم الأحد المقبل الموافق 7 أبريل.

وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الفائز من مواجهة مودرن فيوتشر والزمالك أمام الفائز من استاد مالي ودريمز الغاني في الدور نصف النهائي.

يذكر أن الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2019، فيما تشهد تلك النسخة المشاركة الثانية لنادي فيوتشر.

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet