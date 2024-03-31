مؤتمر جوميز: لم أكن سعيدا بين الشوطين ضد فيوتشر.. وأوباما يحتاج لجراحة

الأحد، 31 مارس 2024 - 23:55

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه جوميز - أحمد مجدي

أوضح جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك سبب استبدال ناصر منسي، وكشف إصابة أوباما بكسر وحاجته لإجراء جراحة.

وانتصر الزمالك على مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بلقاء أقيم على استاد السلام.

وقال جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "نستحق الفوز رغم الأخطاء التي ارتكبها الفريق، كانت لدينا فرص تهديفية ولست سعيدا بالأداء".

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وأضاف "لم أكن سعيدا بين الشوطين بسبب الأخطاء في الشوط الأول، وفي الثاني احتاجنا لطاقة أكبر في الهجوم فدفعت بـ سيف الجزيري بسبب إرهاق ناصر منسي".

وأكمل "من الطبيعي أن يشعر أي لاعب بالحزن لاستبداله، والفريق هو الأهم، ناصر منسي قاتل على كل كرة، والجزيري وسامسون قدما الإضافة للفريق".

وواصل "لم ندرس كل الفرق والزمالك المرشح الأبرز للفوز بالكونفدرالية، وعلينا احترام شعار النادي واللعب لحصد اللقب".

وأتم "أوباما يعاني من كسر في الفك ويحتاج لجراحة".

وسبق أن صرّح محمد أسامة طبيب الزمالك عبر موقع النادي: "يوسف أوباما تعرض لإصابة بكدمة قوية في الفم تسببت في كسر إحدى أسنانه خلال لقاء فيوتشر".

وتقدم مودرن فيوتشر بهدف علي ياسر، وسجل حمزة المثلوثي وزيزو ثنائية الأبيض.

وعاد زيزو من الإصابة مشاركا كبديل فسجل وصنع وقاد الأبيض للفوز خارج القواعد قبل لقاء الذهاب.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً على استاد القاهرة لحسم المتأهل للمربع الذهبي.

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