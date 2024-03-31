المثلوثي: لعبنا على أخطاء فيوتشر.. وتدربنا على الهدف من قبل

أوضح حمزة المثلوثي لاعب الزمالك أن هدفه ضد مودرن فيوتشر تدرب عليه من قبل.

وانتصر الزمالك بنتيجة 2-1 على مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال المثلوثي عبر بي إن سبورتس: "جمهورنا الذي توافد اليوم يستحق الفوز، وتأثر الأداء بعد العودة من التوقف الدولي وصيام رمضان الذي يؤثر على عضلات اللاعبين".

وأضاف "تحلينا بالصبر ولعبنا على أخطاء المنافس، والهدف تدربنا عليه من قبل وزيزو عرضياته مميزة، أنا أو حسام عبد المجيد نقف على العارضة القريبة خلال تنفيذ الركنية، وسجلت".

وأتم "هذا هو الشوط الأول، وفيوتشر لا يستهان به ولابد أن نركز لنتأهل للمربع الذهبي".

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حمزة المثلوثي يسجل هدف التعادل للزمالك في الثواني الأخيرة من زمن الشوط الأول#كأس_الاتحاد_الأفريقي #الزمالك_فيوتشر pic.twitter.com/MAckw2Z0FI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 31, 2024

وجاء الهدف في الدقيقة 45+4 برأسية متقنة في أقصى الزاوية اليمنى لمحمود عبد الرحيم "جنش".

وسبق أن سجل المثلوثي الموسم الماضي بقميص الأبيض ضد بروكسي في كأس مصر.

ثم سجل ضد أرتا سولار الجيبوتي في الدور الثاني التهميدي من الكونفدرالية والذي قاد الأبيض للتأهل لمرحلة المجموعات.

وبذلك سجل المثلوثي هدفين بقميص الزمالك في النسخة الحالية من الكونفدرالية.