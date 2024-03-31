زيزو يهز الشباك لأول مرة في 2024.. ويتساوى مع جمال حمزة بترتيب هدافي الزمالك

الأحد، 31 مارس 2024 - 23:29

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك - مودرن فيوتشر

سجل أحمد سيد "زيزو" أول أهدافه في 2024 بقميص الزمالك.

وجاء هدف زيزو من علامة الجزاء في الدقيقة 88 ضد مودرن فيوتشر في استاد السلام والذي قاد به الأبيض للفوز في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية 2-1.

وخاض زيزو 9 مباريات في 2024 بقميص الزمالك في جميع المسابقات، ومنتخب مصر دون أن يسجل.

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وفي اللقاء العاشر له في 2024 هز الشباك من علامة الجزاء.

وارتفع رصيد زيزو لـ 74 هدفا مع الزمالك متساويا مع جمال حمزة في المركز السابع بترتيب هدافي النادي تاريخيا.

كما وصل للهدف رقم 11 مع الزمالك في البطولات الإفريقية.

وأصبح مودرن فيوتشر أكثر فريق يهز زيزو شباكه برصيد 6 أهداف في 6 مباريات في جميع المسابقات، متفوقا على سموحة الذي سجل أمامه 5 أهداف.

كما وصل للمساهمة الـ 11 في 16 مباراة بجميع المسابقات الموسم الحالي بتسجيل 8 وصناعة 3.

وكان آخر هدف سجله زيزو قد هز شباك ساجرادا في دور المجموعات من الكونفدرالية في ديسمبر 2023.

وشارك زيزو كبديل في اللقاء في الدقيقة 36 بدلا من يوسف إبراهيم "أوباما" الذي خرج مصابا.

واستطاع زيزو أن يصنع هدف التعادل الذي سجله حمزة المثلوثي، ثم سجل بنفسه الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً على استاد القاهرة لحسم المتأهل للمربع الذهبي.

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