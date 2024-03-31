الكونفدرالية - زيزو يصنع ويسجل ويقود الزمالك لفوز على مودرن فيوتشر

قلب أحمد سيد "زيزو" الطاولة وقاد الزمالك للفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 2-1 في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وتقدم مودرن فيوتشر بهدف علي ياسر، وسجل حمزة المثلوثي وزيزو ثنائية الأبيض.

وعاد زيزو من الإصابة مشاركا كبديل فسجل وصنع وقاد الأبيض للفوز خارج القواعد قبل لقاء الذهاب.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً على استاد القاهرة لحسم المتأهل للمربع الذهبي.

التشكيل

قاد علي ياسر لاعب الزمالك السابق هجوم فيوتشر أمام الأبيض.

فيما شهد تشكيل الزمالك وجود أحمد سيد "زيزو" على مقاعد البدلاء بعد عودته مؤخرا من الإصابة، ولعب أحمد حمدي بجوار نبيل عماد في وسط الملعب.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة بضغط من مودرن فيوتشر، وارتطمت رأسية محمد فاروق بعارضة الزمالك في الدقيقة الثالثة بعد ركنية نفذها جوزيف جوناثان.

ورد الزمالك بانفراد من يوسف أوباما لكن علي الفيل تدخل في الوقت المناسب ومنع تسديدة لاعب الزمالك وحولها لركنية في الدقيقة 8.

هدأت المباراة قليلا بين الفريقين، وعاد أوباما لتهديد مرمى مودرن فيوتشر برأسية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 21.

وحاول شيكابالا بمجهود فردي رائع من الجهة اليمنى تهديد مرمى جنش لكن تسديدته الضعيفة أبعدها الحارس بقدمه في الدقيقة 27.

واهتزت الشباك لأول مرة في الدقيقة 35 بعد مرتدة سريعة لمودرن فيوتشر قادها محمد فاروق وأرسل بينية إلى علي ياسر الذي انفرد وسدد كرة أرضية على يسار عواد مسجلا الأول لفيوتشر.

هدف هو الأول في مسيرة علي ياسر الاحترافية.

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حمزة المثلوثي يسجل هدف التعادل للزمالك في الثواني الأخيرة من زمن الشوط الأول#كأس_الاتحاد_الأفريقي #الزمالك_فيوتشر pic.twitter.com/MAckw2Z0FI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 31, 2024

وبعدها مباشرة أجرى جوزيه جوميز تغيير أول للأبيض اضطراريا بخروج أوباما متأثرا بالإصابة ومشاركة أحمد سيد زيزو العائد من الإصابة.

وفي الدقيقة 45+4 أدرك الزمالك التعادل بركلة ركنية نفذها زيزو وسجلها المثلوثي برأسية في الشباك على يمين جنش.

هدف هو الثالث للمثلوثي بقميص الزمالك في جميع المسابقات والثاني الموسم الجاري في الكونفدرالية.

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وأطلق جلال جيد صافرة النهاية معلنا التعادل في الـ 45 دقيقة الأولى من اللقاء.

في الشوط الثاني دفع تامر مصطفى بكل من عبد الكبير الوادي ومحمد ربيعة بدلا من علي ياسر ومحمد صادق.

وتألق جنش في الدقيقة 56، حيث أرسل شيكابالا بالكعب تمريرة أرضية لزيزو جعله منفردا لكن تسديدة زيزو أبعدها جنش منهيا الخطورة.

وشارك سيف الجزيري وسامسون أكينيولا بدلا من شيكابالا وناصر منسي من أجل تنشيط الأداء الهجومي للأبيض في الدقيقة 58.

وأهدر أحمد عاطف فرصة إضافة الثاني لمودرن فيوتشر بعد عرضية أرضية من الوادي ارتدت من القائم الأيسر لعواد في الدقيقة 71.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لسامسون في الدقيقة 74 بعد إعاقة محمد فاروق في منتصف الملعب.

جوميز أجرى التغيير الأخير للأبيض بمشاركة محمد شحاتة بدلا من مصطفى شلبي قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

وفي الدقيقة 78 أرسل الجزيري عرضية متقنة لم يتعامل معها أحمد حمدي بشكل جيد مهدرا فرصة على الأبيض لخطف التقدم.

وفي الدقيقة 85 أطلق جلال جيد صافرته باحتساب ركلة جزاء لصالح سيف الجزيري بعد عرقلة تعرض لها من محمد ربيعة.

وانبرى زيزو للركلة وسدد في الشباك بكل قوة على يمين جنش مضيفا الهدف الثاني في الدقيقة 88.

هدف هو الأول لزيزو في 2024 بقميص الزمالك.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لزيزو بسبب الاحتفال بخلع القميص ثم لنبيل عماد بسبب خطأ ارتكبه ضد علي زعزع.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع أطلق جيد صافرة نهاية اللقاء معلنا فوز الزمالك في مواجهة مصرية خالصة قاريا.