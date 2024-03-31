ثاني أهدافه في الكونفدرالية.. المثلوثي يهز الشباك مجددا مع الزمالك

الأحد، 31 مارس 2024 - 22:45

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - الزمالك

رفع حمزة المثلوثي رصيده لـ 3 أهداف بقميص الزمالك بعدما سجل ضد مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي مودرن فيوتشر مع الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية على استاد السلام.

وجاء الهدف في الدقيقة 45+4 برأسية متقنة في أقصى الزاوية اليمنى لمحمود عبد الرحيم "جنش".

وصنع أحمد سيد "زيزو" الذي شارك كبديل هدف تعادل الأبيض بعدما شارك عوضا عن يوسف إبراهيم "أوباما".

وسبق أن سجل المثلوثي الموسم الماضي بقميص الأبيض ضد بروكسي في كأس مصر.

ثم سجل ضد أرتا سولار الجيبوتي في الدور الثاني التهميدي من الكونفدرالية والذي قاد الأبيض للتأهل لمرحلة المجموعات.

وبذلك سجل المثلوثي هدفين بقميص الزمالك في النسخة الحالية من الكونفدرالية.

وتلك المباراة رقم 115 للدولي التونسي بقميص الأبيض حيث سجل 3 أهداف وصنع 4.

الظهير الأيمن وقلب الدفاع حقق بقميص الزمالك لقبي الدوري المصري ولقب لكأس مصر.

وسيلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

الزمالك الكونفدرالية حمزة المثلوثي مودرن فيوتشر
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