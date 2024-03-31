ضد فريقه السابق.. علي ياسر يسجل أول أهدافه في مسيرته الاحترافية

الأحد، 31 مارس 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

علي ياسر - مودرن فيوتشر

سجل علي ياسر لاعب مودرن فيوتشر أول الأهداف في مسيرته الاحترافية وجاء ضد الزمالك في الكونفدرالية.

ويلتقي مودرن فيوتشر مع الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية على استاد السلام.

وانضم علي ياسر معارا من الزمالك لمودرن فيوتشر في سوق الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسمين ونصف ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر للزمالك.

وخاض علي ياسر في مسيرته الاحترافية 7 مباريات سابقة بقميص الزمالك ومودرن فيوتشر، دون أن يسجل.

بقميص الزمالك شارك في 3 مباريات بعدد دقائق 122 دقيقة. وبقميص مودرن فيوتشر شارك في 4 مباريات سابقة بعدد دقائق 135 دقيقة.

وفي المباراة الثامنة له في مسيرته الاحترافية والخامسة مع فيوتشر هز شباك فريقه السابق دون أن يحتفل.

وجاء الهدف من مرتدة سريعة لمودرن فيوتشر قادها محمد فاروق الذي مرر بينية لياسر الذي سجل بتسديدة أرضية في شباك محمد عواد في الدقيقة 35.

وسيلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

من هو علي ياسر؟

مهاجم فريق 2003 في الزمالك من مواليد محافظة المنصورة مركز السنبلاوين.

انضم للزمالك في عام 2018 وتم تصعيده مع كارتيرون للفريق الأول خلال مباريات كأس الرابطة.

سبق له اللعب لفريق الشباب في نادي الأهلي السعودي موسم 2014-2015.

تم اختياره في اختبارات الناشئين عن طريق أحمد عبد الرؤوف وعصام عبده.

وانضم لقائمة الزمالك في مباراة إيسترن كومباني الأخيرة في الدوري الموسم الماضي.

أطلق عليه مدربيه في القطاع وزملائه لقب "هالاند" نجم مانشستر سيتي بسبب كثرة أهدافه مع الفريق الأبيض، وقدراته العالية على إنهاء الفرص أمام المرمى.

انضم لمودرن فيوتشر معارا في يناير 2024 لموسمين ونصف ضمن صفقة ناصر ماهر للزمالك.

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