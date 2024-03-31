طريق الزمالك وفيوتشر - أنتوي يقود دريمز للفوز على استاد مالي بثنائية في الكونفدرالية

الأحد، 31 مارس 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

جون أنتوي - دريمز الغاني

قاد جون أنتوي فريقه دريمز الغاني لتحقيق فوز ثمين خارج القواعد على استاد مالي في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية بنتيجة 2-1.

وقلب دريمز تأخره لفوز بفضل ثنائية جون أنتوني -الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري- في الشوط الثاني.

وسيلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في غانا لحسم بطاقة التأهل، حيث سيواجه الفائز منهما خصما مصريا بين الزمالك أو مودرن فيوتشر في المربع الذهبي.

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وتقدم يورو كوليبالي للفريق المالي في الدقيقة 53.

وسجل جون أنتوي التعادل في الدقيقة 66.

وبعد 5 دقائق أضاف الهدف الثاني من علامة الجزاء.

ثنائية أنتوي رفعت رصيده لـ 4 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الكونفدرالية الموسم الجاري برصيد 4 أهداف بالتساوي مع زميله عبد العزيز عيسى.

وستقام مباراة الإياب على ملعب داوو سبورت ستيديوم معقل فريق دريمز الغاني يوم الأحد المقبل في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشارك دريمز في الكونفدرالية الموسم الجاري لأول مرة في تاريخه، كونه بطلا لكأس الاتحاد الغاني موسم 2022-23.

ويعاني دريمز في الدوري الغاني الموسم الجاري حيث يحتل المركز الرابع عشر بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط من 22 مباراة.

بدأ أنتوي مسيرته رفقة نادي دريمز وانتقل ولفريق إيلفن وايز الغاني ثم الإسماعيلي حيث حصد لقب هداف الدوري المصري موسم 2013-14.

وبعد تألقه مع الدراويش انضم للشباب السعودي ثم عاد للدوري المصري مجددا بعد 6 أشهر من بوابة الأهلي.

وتوج مع الأهلي بلقب الدوري المصري مرتين ولقب كأس السوبر المحلي مرة وحيدة.

انتقل لصفوف مصر للمقاصة ثم بيراميدز وطلائع الجيش وخلال 193 مباراة في الدوري المصري سجل 77 هدفا، وأصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري المصري.

في أبريل 2023 انضم لصفوف الفيصلي الأردني ورحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، وعاد إلى غانا من جديد قائدا فريقه لتحقيق نتائج مميزة في المشاركة الأولى قاريا.

الكونفدرالية جون أنتوي طريق الزمالك وفيوتشر دريمز
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