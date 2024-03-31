انتهت الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (1)-(2) الزمالك.. فوز الأبيض
الأحد، 31 مارس 2024 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مودرن فيوتشر ضد الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 88: جوووول زيزو يسجل من ركلة الجزاء على يمين جنش
ق 78: ماذا أهدرت يا حمدي، بعد عرضية متنقة من سيف الجزيري
ق 75: مشاركة محمد شحاتة بدلا مصطفى شلبي
ق 71: القائم يمنع الثاني من أحمد عاطف
ق 58: خروج شيكابالا وناصر منسي ومشاركة سيف الجزيري وسامسون
ق 56: جنش يتألق ويتصدى لانفراد تام من زيزو
ق 46: مشاركة عبد الكبير الوادي ومحمد ربيعة بدلا من علي ياسر ومحمد صادق.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+4: جووول التعااادل.. حمزة المثلوثي يسجل التعادل بعد ركنية نفذها زيزو.
ق 38: مشاركة أحمد سيد زيزو وخروج أوباما
ق 35: جووول أووول.. علي ياسر يسجل الأول لمودرن فيوتشر ضد الزمالك بعد مرتدة سريعة وبينية من محمد فاروق.
ق 27: فرصة من شيكابالا بعد توغل من الجهة اليمنى لكن التسديدة ضعيفة يبعدها جنش بقدمه.
ق 21: رأسية أوباما تمر بجوار القائم الأيسر لجنش.
ق 9: أوباما ينفرد لكن علي الفيل يتدخل وتسديدة أوباما تخرج لركنية.
ق 3: رأسية محمد فاروق ترتطم بعارضة الزمالك
بداية اللقاء