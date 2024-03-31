انتهت الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (1)-(2) الزمالك.. فوز الأبيض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مودرن فيوتشر ضد الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

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انتهت

ق 88: جوووول زيزو يسجل من ركلة الجزاء على يمين جنش

ق 78: ماذا أهدرت يا حمدي، بعد عرضية متنقة من سيف الجزيري

ق 75: مشاركة محمد شحاتة بدلا مصطفى شلبي

ق 71: القائم يمنع الثاني من أحمد عاطف

ق 58: خروج شيكابالا وناصر منسي ومشاركة سيف الجزيري وسامسون

ق 56: جنش يتألق ويتصدى لانفراد تام من زيزو

ق 46: مشاركة عبد الكبير الوادي ومحمد ربيعة بدلا من علي ياسر ومحمد صادق.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جووول التعااادل.. حمزة المثلوثي يسجل التعادل بعد ركنية نفذها زيزو.

ق 38: مشاركة أحمد سيد زيزو وخروج أوباما

ق 35: جووول أووول.. علي ياسر يسجل الأول لمودرن فيوتشر ضد الزمالك بعد مرتدة سريعة وبينية من محمد فاروق.

ق 27: فرصة من شيكابالا بعد توغل من الجهة اليمنى لكن التسديدة ضعيفة يبعدها جنش بقدمه.

ق 21: رأسية أوباما تمر بجوار القائم الأيسر لجنش.

ق 9: أوباما ينفرد لكن علي الفيل يتدخل وتسديدة أوباما تخرج لركنية.

ق 3: رأسية محمد فاروق ترتطم بعارضة الزمالك

بداية اللقاء