جوارديولا: مباراة صعبة تشبه التي خسرناها في الدور الأول

الأحد، 31 مارس 2024 - 20:42

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - لايبزيج ومانشستر سيتي

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بأداء دفاع أرسنال في مواجهة الفريقين خلال قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وتعادل أرسنال مع مانشستر سيتي بدون أهداف على ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عقب نهاية اللقاء: "مباراة صعبة، تشبه التي خسرناها في الدور الأول، حصدنا نقطة وسنركز في المباراة المقبلة".

أخبار متعلقة:
أرتيتا: لا يمكن أن نكون سعداء تماما بنقطة واحدة.. والتزام اللاعبين كان استثنائيا صدارة ليفربول في أمان.. تعادل بين مانشستر سيتي وأرسنال كلوب: كنا بحاجة للحظات عبقرية لنفوز على برايتون.. وهذه أفضل مباراة لنا ضدهم "سعيد بالتنافس معه" رسالة من أفشة لـ لوكا مودريتش

وأضاف "ضغطوا علينا بشكل جيد، هم مميزين في ذلك، في النهاية حاولنا، وأرسنال يمتلك لاعبين رائعين للغاية في الدفاع، ودافعوا بشكل متقارب بطريقة مميزة".

وتطرق للحديث عن إصابة ناثان أكي قائلا: "مع زيادة عدد المباريات يحدث ذلك أحيانا، لم أتحدث مع الأطباء، لكن إذا قرر أن يُستبدل فلابد من وجود سبب".

وأتم "عليه الآن أن يرتاح ويكمل الاستشفاء، وسنعود يوم الأربعاء المقبل".

وسيلتقي مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل مع أستون فيلا في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وصب التعادل في مصلحة ليفربول المتصدر بعد الفوز على برايتون في الجولة ذاتها.

واستمر ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

ثم أرسنال في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، ومانشستر سيتي ثالثا برصيد 64 نقطة.

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا
نرشح لكم
كلوب: تخيل لو أنهى صلاح كل فرصة أتته.. كان هناك بعض التسرع ولكن أرتيتا: لا يمكن أن نكون سعداء تماما بنقطة واحدة.. والتزام اللاعبين كان استثنائيا صدارة ليفربول في أمان.. تعادل بين مانشستر سيتي وأرسنال كلوب: كنا بحاجة للحظات عبقرية لنفوز على برايتون.. وهذه أفضل مباراة لنا ضدهم انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (0)-(0) أرسنال.. تعادل سلبي هدف صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على برايتون.. وصدارة مؤقتة التشكيل - دي بروين أساسي مع مانشستر سيتي.. وجيسوس يقود هجوم أرسنال صلاح يواصل التألق أمام برايتون.. ويلاحق هالاند بهدف رائع
أخر الأخبار
كلوب: تخيل لو أنهى صلاح كل فرصة أتته.. كان هناك بعض التسرع ولكن 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
حظوظ التأهل القاري تتقلص.. الوداد يودع كأس العرش المغربي من دور الـ 32 8 ساعة | الوطن العربي
عواد: الزمالك حقق ما يريده وهذه الخطوة المقبلة 8 ساعة | الكرة المصرية
طبيب الزمالك: زيزو ساعدنا بالتزامه للتعافي من الإصابة.. وموعد عودة نداي وروقا 8 ساعة | الدوري المصري
المتحدث الرسمي باسم الزمالك يكشف حقيقة غضب شيكابالا وتسريب التشكيل 8 ساعة | الكرة المصرية
سليمان: رأينا نتائج الجلسة مع جوميز.. وهذه حقيقة ما يثار عن الانتقالات الصيفية 8 ساعة | الدوري المصري
اسكواش - تأهل عسل وهانيا إلى نهائي لندن كلاسيك 9 ساعة | رياضات أخرى
طبيب الزمالك: أوباما يخضع لجراحة في الفك.. وتحديد موعد عودته لاحقا 9 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي