جوارديولا: مباراة صعبة تشبه التي خسرناها في الدور الأول

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بأداء دفاع أرسنال في مواجهة الفريقين خلال قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وتعادل أرسنال مع مانشستر سيتي بدون أهداف على ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عقب نهاية اللقاء: "مباراة صعبة، تشبه التي خسرناها في الدور الأول، حصدنا نقطة وسنركز في المباراة المقبلة".

وأضاف "ضغطوا علينا بشكل جيد، هم مميزين في ذلك، في النهاية حاولنا، وأرسنال يمتلك لاعبين رائعين للغاية في الدفاع، ودافعوا بشكل متقارب بطريقة مميزة".

وتطرق للحديث عن إصابة ناثان أكي قائلا: "مع زيادة عدد المباريات يحدث ذلك أحيانا، لم أتحدث مع الأطباء، لكن إذا قرر أن يُستبدل فلابد من وجود سبب".

وأتم "عليه الآن أن يرتاح ويكمل الاستشفاء، وسنعود يوم الأربعاء المقبل".

وسيلتقي مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل مع أستون فيلا في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وصب التعادل في مصلحة ليفربول المتصدر بعد الفوز على برايتون في الجولة ذاتها.

واستمر ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

ثم أرسنال في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، ومانشستر سيتي ثالثا برصيد 64 نقطة.