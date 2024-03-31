أرتيتا: لا يمكن أن نكون سعداء تماما بنقطة واحدة.. والتزام اللاعبين كان استثنائيا

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على أنه لا يمكن أن يكون سعيدا بالحصول على نقطة واحدة من مواجهة مانشستر سيتي.

وتعادل أرسنال مع مانشستر سيتي بدون أهداف على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أترتيتا عبر شبكة بي بي سي عقب المباراة: "لا يمكن أن تكون سعيدا بنقطة واحدة، أعتقد أننا خطونا خطوة كبيرة اليوم لأننا في الموسم الماضي لعبنا هنا وسارت المباراة بشكل مختلف تماما وفي أجزاء أخرى من المباراة اليوم كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل بكثير".

وتابع "اليوم التزام اللاعبين وانضباطهم في الأجزاء الدفاعية كان استثنائيا وحصلنا على الكرة منهم عدة مرات في الجزء الأمامي وعندما حاولوا تحريك كتلتهم قمنا بعمل جيد، كانت 2021 هي المرة الأخيرة التي فشلوا فيها في التسجيل على ملعبهم وهذا يوضح مدى صعوبة الأمر".

وأضاف "عليك أن تكون قويا بالكرة وبدونها لتخرج بنتيجة جيدة وبدون الكرة كنا نفتقد لبعض من رباطة الجأش خاصة في اللحظات التي أتيحت لنا للتسجيل".

وصب التعادل في مصلحة ليفربول المتصدر بعد الفوز على برايتون في الجولة ذاتها.

واستمر ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

ثم أرسنال في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، ومانشستر سيتي ثالثا برصيد 64 نقطة.