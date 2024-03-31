تشكيل فيوتشر – مهاجم الأبيض السابق يقود الهجوم أمام الزمالك
الأحد، 31 مارس 2024 - 20:13
كتب : FilGoal
أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية.
علي ياسر
النادي : مودرن فيوتشر
ويلعب فيوتشر ضد الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.
ويقود علي ياسر لاعب الزمالك السابق هجوم فيوتشر أمام الأبيض، وهو الذي انضم للفريق ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر إلى القلعة البيضاء.
وجاء تشكيل فيوتشر كالآتي:
المرمى: محمود جنش
الدفاع: باسم علي - خالد رضا - علي الفيل - جوناثان نجويم
الوسط: غنام محمد - محمد صادق - علي زعزع - محمد فاروق
الهجوم: أحمد عاطف - علي ياسر
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
أحمد يحيى – محمود رزق – محمد نصير – محمد محمود – عبد الكبير الوادي – محمد ربيعة – هشام عادل – كجالي درامي – محمد زعلوك
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