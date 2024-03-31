تشكيل الزمالك - زيزو على مقاعد البدلاء أمام فيوتشر.. وشيكابالا أساسي

الأحد، 31 مارس 2024 - 19:58

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن جوزيه جوميز مدرب الزمالك تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد مودرن فيوتشر.

ويلتقي الزمالك مع مودرن فيوتشر بعد قليل على ملعب السلام في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويشهد تشكيل الزمالك وجود أحمد سيد "زيزو" على مقاعد البدلاء بعد عودته مؤخرا من الإصابة، بينا يلعب أحمد حمدي بجوار نبيل عماد في وسط الملعب.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي

الحارس: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - أحمد حمدي - يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي - ياسر حمد - مصطفى الزناري - زياد كمال - محمد شحاتة - مهاب ياسر - أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الدين الجزيري - سامسون أكينيولا.

المباراة على ملعب السلام باعتبار مودرن فيوتشر صاحب الأرض، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة.

الزمالك مودرن فيوتشر كأس الكونفدرالية الإفريقية
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