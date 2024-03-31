صدارة ليفربول في أمان.. تعادل بين مانشستر سيتي وأرسنال

تعادل مانشستر سيتي مع ضيفه أرسنال سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وصب التعادل في مصلحة ليفربول المتصدر بعد الفوز على برايتون في الجولة ذاتها.

واستمر ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

ثم أرسنال في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، ومانشستر سيتي ثالثا برصيد 64 نقطة.

وصف المباراة

بدأت المباراة بضغط قوي من مانشستر سيتي أصحاب الأرض وسط دفاع منظم من أرسنال.

وظهرت خطورة مانشستر سيتي في الدقيقة 15 برأسية من ناثان أكي بعد ركنية نفذها كيفين دي بروين لكن الكرة ذهبت في أحضان الحارس دافيد رايا.

وتلقى مانشستر سيتي ضربة قوية بعدما غادر ناثان أكي الملعب للإصابة في الدقيقة 26 وشارك بدلا منه اللاعب الشاب ريكو لويس.

وجاء الدور على أرسنال ليهدد مرمى مانشستر سيتي وكانت الفرصة الأولى من جابريال خيسوس بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها أرضية وتمر جوار القائم.

وواصل خيسوس تهديد مرمى مانشستر سيتي بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ومر من أكثر من لاعب قبل أن يسدد كرة اصطدمت في أقدام الدفاع وذهبت بعيدا.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني ظهرت خطورة أرسنال أولا بفرصة خطيرة من ساكا الذي مر من ناحية اليمين وأرسل عرضية مرت أمام أقدام خيسوس ولم يتابعها في الشباك.

وأجرى جوارديولا تبديل مزودج في الدقيقة 61 بنزول جيرمي دوكو وجاك جريليش بدلا من ماتيو كوفاسيتش وفيل فودين.

كما شارك ثنائي أرسنال تومياسو وتوماس بارتي بدلا من جورجينيو وبن وايت.

واندفع مانشستر سيتي للهجوم بقوة وحاول كثيرا على مرمى أرسنال وسيطر الفريق السماوي على الكرة لعدة دقائق ولكن دون أن تترجم السيطرة إلى أهداف.

وغادر بوكايو ساكا الملعب وشارك بدلا منه جابريال مارتينيلي في الدقيقة 77.

وكاد هالاند أن يسجل هدف الفوز لمانشستر سيتي بعدما وصلت له الكرة من ضربة رأسية لرودري لكنه لم يسددها بالشكل الجيد.

ورد أرسنال بهجمة مرتدة سريعة وصلت إلى البديل تروسارد في مواجهة المرمى قبل أن يرسل عرضية يبعدها الدفاع.

وطالب لاعبو مانشستر سيتي بالحصول على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة بين هالاند وجابريال لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وأطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي. ليستمر صراع اللقب بين مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول.