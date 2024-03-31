كلوب: كنا بحاجة للحظات عبقرية لنفوز على برايتون.. وهذه أفضل مباراة لنا ضدهم

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه كان بحاجة للحظات عبقرية للفوز على برايتون كالتي ظهرت بالهدف الثاني.

وحقق ليفربول الفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب عبر شبكة بي بي سي عقب المباراة: "كنت سأحب عدم التأخر بالنتيجة وأن أتقدم بأربع أو خمس أهداف ولكن هذه أفضل مباراة لنا ضد برايتون مع دي زيربي".

وواصل "اللعب بحكمة والدفاع بحكمة كان جيدا جدا نعم كنا نعاني طوال المباراة ولكن كان هناك مباريات ضد برايتون لم نكن قريبين منها أبدا ولكن هذه المرة كنا هادئين وهي واحدة من آخر 10 مباريات".

وتابع "الهدف الثاني كان رائعا، سوبوسلاي مرر لماك أليستر بروعة ثم مرر بلمسة واحدة لا تصدق لمحمد صلاح وكان من المهم أن نحصل على هذه اللحظة العبقرية لإنهاء المباراة".

وأكمل "برايتون يملك جودة لا تصدق وهذا هو المقياس الذي أستخدمه لمدى جودتنا لأنني أحترمهم حقا، اليوم أتيحت لهم فرص وقاموا بالمزيد من المخاطرة فجأة ونحن شعرنا بالتعب".

وأضاف "لدينا غرفة سأشاهد منها القليل من مباراة مانشستر سيتي وأرسنال لأن حركة المرور كثيفة الآن للخروج من الملعب، علينا فقط تحقيق الفوز في مبارياتنا ونرى كيف سينتهي الأمر".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 67 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في انتظار قمة مانشستر سيتي وأرسنال بعد قليل.