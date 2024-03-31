انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (0)-(0) أرسنال.. تعادل سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 86: فرصة خطيرة من تروسارد

ق 84: ماذا أهدرت يا هالاند

ق 77: خروج ساكا ونزول مارتينيلي

ق 75: ضغط قوي من السماوي

ق 66: نزول توماس بارتي وتومياسو بدلا من جورجينيو وبن وايت

ق 61: نزول دوكو وجريليش بدلا من كوفاسيتش وفودين

ق 52: انطلاقة من ساكا وعرضية أرضية تمر من أمام خيسوس

ق 34: فرصة جديدة من خيسوس ويراوغ الدفاع ثم يسدد في قدم الدفاع

ق 31: فرصة جديدة من خيسوس وتسديدة تمر جوار القائم

ق 26: خروج ناثان أكي ونزول ريكو لويس

ق 15: ركنية من دي بروين ورأسية من أكي الحاس يمسك بها وفرصة خطيرة

ق 7: تسديدة من جابريال خيسوس تمر جوار القائم

ق 5: ضغط سماوي قوي

انطلاق المباراة