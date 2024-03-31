انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (0)-(0) أرسنال.. تعادل سلبي

الأحد، 31 مارس 2024 - 17:11

كتب : FilGoal

مانشستر ستيي - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
مصطفى محمد يسجل ويقود نانت لفوز صعب على نيس هدف صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على برايتون.. وصدارة مؤقتة

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 86: فرصة خطيرة من تروسارد

ق 84: ماذا أهدرت يا هالاند

ق 77: خروج ساكا ونزول مارتينيلي

ق 75: ضغط قوي من السماوي

ق 66: نزول توماس بارتي وتومياسو بدلا من جورجينيو وبن وايت

ق 61: نزول دوكو وجريليش بدلا من كوفاسيتش وفودين

ق 52: انطلاقة من ساكا وعرضية أرضية تمر من أمام خيسوس

ق 34: فرصة جديدة من خيسوس ويراوغ الدفاع ثم يسدد في قدم الدفاع

ق 31: فرصة جديدة من خيسوس وتسديدة تمر جوار القائم

ق 26: خروج ناثان أكي ونزول ريكو لويس

ق 15: ركنية من دي بروين ورأسية من أكي الحاس يمسك بها وفرصة خطيرة

ق 7: تسديدة من جابريال خيسوس تمر جوار القائم

ق 5: ضغط سماوي قوي

انطلاق المباراة

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جوارديولا: مباراة صعبة تشبه التي خسرناها في الدور الأول أرتيتا: لا يمكن أن نكون سعداء تماما بنقطة واحدة.. والتزام اللاعبين كان استثنائيا صدارة ليفربول في أمان.. تعادل بين مانشستر سيتي وأرسنال كلوب: كنا بحاجة للحظات عبقرية لنفوز على برايتون.. وهذه أفضل مباراة لنا ضدهم هدف صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على برايتون.. وصدارة مؤقتة التشكيل - دي بروين أساسي مع مانشستر سيتي.. وجيسوس يقود هجوم أرسنال صلاح يواصل التألق أمام برايتون.. ويلاحق هالاند بهدف رائع الثاني خلال أيام.. الرباط الصليبي يواصل ضرب مدافعي نيوكاسل
أخر الأخبار
جوارديولا: مباراة صعبة تشبه التي خسرناها في الدور الأول 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: لا يمكن أن نكون سعداء تماما بنقطة واحدة.. والتزام اللاعبين كان استثنائيا 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل فيوتشر – مهاجم الأبيض السابق يقود الهجوم أمام الزمالك 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الزمالك - زيزو على مقاعد البدلاء أمام فيوتشر.. وشيكابالا أساسي 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
صدارة ليفربول في أمان.. تعادل بين مانشستر سيتي وأرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - براهيم يقود الهجوم.. وميليتاو يظهر ضد بلباو ساعة | الدوري الإسباني
كلوب: كنا بحاجة للحظات عبقرية لنفوز على برايتون.. وهذه أفضل مباراة لنا ضدهم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
"سعيد بالتنافس معه" رسالة من أفشة لـ لوكا مودريتش 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 كرة يد - الزمالك يؤجل حسم تأهله لنهائي الدوري بالخسارة من البنك.. والأهلي ينتصر