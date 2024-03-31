هدف صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على برايتون.. وصدارة مؤقتة

فاز ليفربول على برايتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي وأقيمت بملعب أنفيلد.

وواصل ليفربول تمسكه بالمنافسة الشرسة مع مانشستر سيتي وأرسنال على صدارة الدوري بهذا الفوز.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 67 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في انتظار قمة مانشستر سيتي وأرسنال بعد قليل.

بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 42 في المركز التاسع.

ثنائية ليفربول سجلها لويس دياز ومحمد صلاح، وجاء هدف برايتون بقدم داني ويلبيك.

وصف المباراة

لم ينتظر برايتون سوى دقيقتين لتسجيل الهدف الأول بتسديدة صاروخية من داني ويلبيك الذي استغل خطأ الدفاع في إبعاد الكرة.

بعدها ضغط ليفربول بقوة في محاولة لتسجيل التعادل، وسدد محمد صلاح كرة لكنها مرت جوار القائم الأيمن.

واستمرت محاولات صلاح وسدد كرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة.

وأخيرا أسفرت محاولات ليفربول عن هدف التعادل في الدقيقة 27 عن طريق لويس دياز.

وجاء الهدف من ركلة ركنية أبعدها دفاع برايتون لتصل إلى صلاح الذي حولها برأسه داخل منطقة الجزاء وأبعدها الدفاع بشكل خاطئ لتصل إلى دياز الذي سددها مباشرة في ال شباك.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني واصل ليفربول الهجوم بقوة وبالفعل نجح في إحراز الهدف الثاني عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 65.

وسجل صلاح الهدف بعدما تلقى تمريرة رائعة من ماك أليستر وضعته في مواجهة المرمى ليسدد الكرة على يمين الحارس.

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⚽️🔥 الملك المصري محمد صلاح يمنح التقدم لليفربول بعد تمريرة مميزة من ماك أليستير#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_برايتون#PremierLeague pic.twitter.com/MZTGspGyyJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 31, 2024

وأضاف لويس دياز الهدف الثالث في الدقيقة 70 بعد تمريرة من محمد صلاح، لكن الحكم لم يحتسبه بسبب تسلل اللاعب الكولومبي.

وأهدر محمد صلاح فرصة إضافة الهدف الثالث من انفراد مؤكد بالمرمى بعدما سدد الكرة في يد الحارس.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سدد محمد صلاح كرة بالقدم اليمنى إلا أن حارس برايتون تألق وأبعدها ببراعة ومنعه من إضافة الهدف الثالث.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.