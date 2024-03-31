التشكيل - دي بروين أساسي مع مانشستر سيتي.. وجيسوس يقود هجوم أرسنال

الأحد، 31 مارس 2024 - 16:41

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي - هالاند

أعلن كل من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد يوشكو جفارديول كظهير أيسر مع مشاركة كيفن دي بروين بشكل أساسي.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياز – ناثان أكي – يوشكو جفارديول.

الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – كيفن دي بروين.

الهجوم: برناردو سيلفا – إيرلنج هالاند – فيل فودين.

ويلعب جيسوس كجناح في تشكيل أرسنال بدلا من جابرييل مارتينيلي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل – جاكوب كيفيور.

الوسط: مارتن أوديجارد – جورجينيو – ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – جابرييل جيسوس.

ويحتل أرسنال المركز الأول برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

روبينيو ، مانشسترسيتي أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز
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