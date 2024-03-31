صلاح يواصل التألق أمام برايتون.. ويلاحق هالاند بهدف رائع

الأحد، 31 مارس 2024 - 16:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - برايتون × ليفربول

واصل محمد صلاح نجم ليفربول التألق أمام برايتون، حين سجل هدفا جديدا في شباكه يوم الأحد.

ويحل برايتون ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وأصبح صلاح أكثر لاعبي ليفربول مشاركة ضد الفريق الملقب بالنوارس، برصيد 15 مباراة.

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وسجل الدولي المصري الهدف الثاني لليفربول في اللقاء بعد هجمة رائعة استغل فيها تمريرة أليكسيس ماك أليستر الدقيقة داخل منطقة الجزاء.

ورفع صلاح رصيده إلى 16 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفارق هدفين عن متصدر الهدافين إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

قائد منتخب مصر سجل 9 أهداف ضد برايتون خلال 15 مباراة، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ ليفربول.

ويحتاج صلاح لصناعة هدف خلال لقاء الأحد ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لحاجز الـ10 أهداف في كل من الصناعة والتسجيل لمدة 3 مواسم متتالية.

وسجل صلاح 22 هدفا في 32 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 338 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 208 أهداف وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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