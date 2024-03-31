الثاني خلال أيام.. الرباط الصليبي يواصل ضرب مدافعي نيوكاسل

الأحد، 31 مارس 2024 - 16:05

كتب : FilGoal

جمال لاسيليس يحتفل بهدفه في ولفرهامبتون

أكد نادي نيوكاسل يونايتد تعرض مدافعه جمال لاسيليس للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض بوتمان للإصابة خلال مواجهة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي يوم السبت.

وأفاد نيوكاسل يونايتد في بيان: "نؤكد أن قائد الفريق جمال لاسيليس تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى".

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وأضاف البيان "من المتوقع أن يخضع جمال لعملية جراحية الأسبوع المقبل بعد رؤية استشاري متخصص".

وأتم البيان أن اللاعب سيغيب لفترة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

قبل أيام، أكد نادي نيوكاسل يونايتد تعرض مدافعه الهولندي سفين بوتمان للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض بوتمان للإصابة خلال مواجهة مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي.

نيوكاسل يونايتد جمال لاسيليس
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