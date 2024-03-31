في الجول يكشف حقيقة إيجابية عينة رمضان صبحي.. والخطوة التالية

لا صحة لإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز لتحليل المنشطات، ولكن العينة تالفة.

قال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "تلقينا خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز". (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن عينة رمضان صبحي ليست إيجابية، ولكنها كانت تالفة.

بيراميدز تلقى خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بتلف عينة رمضان صبحي لتحليل المنشطات أظهرت خلطها بالماء.

ومنحت المنظمة الدولية 10 أيام لـ رمضان صبحي للرد على الخطاب قبل اتخاذ قرار حياله، انقضى منهم 5 أيام بالفعل.

وبعد رد رمضان صبحي على الخطاب، سيحضر اللاعب لجلسة استماع مع أحقيته في سلك درجات التقاضي بحالة معاقبته.

رمضان صبحي انضم لنادي بيراميدز عام 2020 قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 15 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

ويملك رمضان صبحي 37 مباراة دولية رفقة منتخب مصر منذ بداية ظهوره.

وكان آخر ظهور لرمضان صبحي مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2021.

ويستعد بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.