في الجول يكشف حقيقة إيجابية عينة رمضان صبحي.. والخطوة التالية

الأحد، 31 مارس 2024 - 16:04

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - بيراميدز

لا صحة لإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز لتحليل المنشطات، ولكن العينة تالفة.

قال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "تلقينا خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز". (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن عينة رمضان صبحي ليست إيجابية، ولكنها كانت تالفة.

أخبار متعلقة:
جمال علام: إيجابية عينة رمضان صبحي محمد علي بن رمضان يوضح حقيقة وصول عروض مصرية لضمه بسبب زحام مكة في رمضان.. نقل مواجهة الوحدة وأهلي جدة هل اقترب الزمالك من رمضان صبحي وبنشرقي؟.. حسام المندوه يجيب

بيراميدز تلقى خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بتلف عينة رمضان صبحي لتحليل المنشطات أظهرت خلطها بالماء.

ومنحت المنظمة الدولية 10 أيام لـ رمضان صبحي للرد على الخطاب قبل اتخاذ قرار حياله، انقضى منهم 5 أيام بالفعل.

وبعد رد رمضان صبحي على الخطاب، سيحضر اللاعب لجلسة استماع مع أحقيته في سلك درجات التقاضي بحالة معاقبته.

رمضان صبحي انضم لنادي بيراميدز عام 2020 قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 15 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

ويملك رمضان صبحي 37 مباراة دولية رفقة منتخب مصر منذ بداية ظهوره.

وكان آخر ظهور لرمضان صبحي مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2021.

ويستعد بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

الدوري المصري رمضان صبحي بيراميدز
نرشح لكم
مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي جمال علام: إيجابية عينة رمضان صبحي سالم: هذه حقيقة أزمة جوميز مع مستقبل اللاعبين.. والبرامج الفنية تأخذ الزمالك موضوعا لها حكايات في الجول - محمد ربيعة الذي حصل على لقبه تيمنا بمدافع الأهلي وزارة الرياضة لـ في الجول: مندهشون من الانتقادات لصور زيارة أحمد رفعت.. ونحاول طمئنة الجماهير دياب: قريبا الحضور الجماهيري سيكون كامل العدد.. وموعد تسليم درع الدوري الجديد عرابي يكشف ما قاله الخطيب في زيارته لـ أحمد رفعت.. تنسيق زيارة الزمالك وحقيقة مكافآت المباراة دياب يكشف موعد نهاية الدوري وحقيقة تأجيل مباريات الجولة الـ 17
أخر الأخبار
هدف صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على برايتون.. وصدارة مؤقتة 43 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
التشكيل - دي بروين أساسي مع مانشستر سيتي.. وجيسوس يقود هجوم أرسنال 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح يواصل التألق أمام برايتون.. ويلاحق هالاند بهدف رائع 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي 26 دقيقة | الكرة المصرية
الثاني خلال أيام.. الرباط الصليبي يواصل ضرب مدافعي نيوكاسل 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف حقيقة إيجابية عينة رمضان صبحي.. والخطوة التالية 54 دقيقة | الدوري المصري
علام: ميكالي مرشح لتدريب منتخب الشباب عقب الأولمبياد ساعة | منتخب مصر
بعد احتمالية عودة ناجيلسمان.. مدير بايرن: الأمر مثير للجمهور ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 كرة يد - الزمالك يؤجل حسم تأهله لنهائي الدوري بالخسارة من البنك.. والأهلي ينتصر