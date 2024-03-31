جمال علام: إيجابية عينة رمضان صبحي
الأحد، 31 مارس 2024 - 15:25
كتب : أحمد الخولي
فجر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة كبرى بإيجابية عينة رمضان صبحي نجم بيراميدز.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
وقال جمال علام في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "تلقينا خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز".
وأضاف "سيتم اختيار عينة أخرى من اللاعب قبل اتخاذ قرار حياله".
رمضان صبحي انضم لنادي بيراميدز عام 2020 قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.
صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 15 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.
ويملك رمضان صبحي 37 مباراة دولية رفقة منتخب مصر منذ بداية ظهوره.
وكان آخر ظهور لرمضان صبحي مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2021.
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