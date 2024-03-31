متى يتوج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني ويكسر هيمنة بايرن

الأحد، 31 مارس 2024 - 13:31

كتب : FilGoal

باير ليفركوزن

أصبح باير ليفركوزن قريبا من وضع يده على لقب الدوري الألماني موسم 2023-2024 وكسر هيمنة بايرن ميونيخ، لكن متى وكيف يتوج باللقب.

بعد مباريات الجولة 27، رفع ليفركوزن رصيده إلى النقطة 73 في صدارة ترتيب الدوري الألماني، بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني.

واقترب ليفركوزن أكثر من التتويج بالدوري الألماني، ويتبقى لفريق المدرب تشابي ألونسو الفوز بـ3 مباريات فقط من أصل 7 مباريات متبقية له لحصد اللقب.

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ففي حالة الفوز بـ3 مباريات سيصل رصيد ليفركوزن لـ82 نقطة، في حين أن أقصى ما يمكن لبايرن الوصول إليه، هو 81 نقطة فقط لو فاز بكل مبارياته المتبقية.

ليفركوزن الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم طوال الموسم الجاري في مختلف البطولات، يتبقى له 7 مباريات مثل بايرن.

وتأتي مباريات ليفركوزن المتبقية على النحو التالي:

الجولة 28: يونيون برلين

الجولة 29: فيردر بريمن

الجولة 30: بروسيا دورتموند

الجولة 31: شتوتجارت

الجولة 32: آينتراخت فرانكفورت

الجولة 33: بوخوم

الجولة 34: أوجسبورج

بينما تأتي مباريات بايرن ميونيخ المتبقية على النحو التالي:

الجولة 28: هايدنهايم

الجولة 29: كولن

الجولة 30: يونيون برلين

الجولة 31: آينتراخت فرانكفورت

الجولة 32: شتوتجارت

الجولة 33: فولفسبورج

الجولة 34: هوفنهايم

اللقب سيكون الأول في تاريخ ليفركوزن، الذي اكتفى بالوصافة في 5 مواسم.

وسيكسر به ليفركوزن سطوة بايرن على لقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة.

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