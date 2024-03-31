ماذا يحتاج سام مرسي للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز

مع دخول الموسم في أسابيعه الأخيرة.. اقترب سام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون من قيادة فريقه للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

إبسويتش الذي تأهل الصيف الماضي من دوري القسم الثالث إلى دوري القسم الثاني أصبح قريبا من تحقيق حلم التأهل للممتاز.

مع بقاء 7 جولات على نهاية الموسم، يحتل رفاق الدولي المصري المركز الأول في المسابقة، وهو مركز يؤهل مباشرة لدوري الأضواء.

موقف الجدول حاليا كالتالي:

1- إبسويتش تاون 84 نقطة

2- ليدز يونايتد 83 نقطة

3- ليستر سيتي 82 نقطة (لعب مباراة أقل)

4- ساوثامبتون 74 نقطة

5- وست بروميتش ألبيون 67 نقطة

6- نوريتش سيتي 64 نقطة

يذكر أن البطل والوصيف يتأهلان مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما تلعب الفرق التي احتلت المراكز من الثالث إلى السادس دورة مصغرة يتأهل بطلها لمناطحة الكبار الموسم المقبل.

ويحتاج إبسويتش تاون أولا لتوسيع الفارق بينه وليستر سيتي صاحب المركز الثالث، حتى يضمن التأهل المباشر من المركز الأول أو الثاني.

أما في حالة عدم نجاحه في ذلك، فسيضمن التواجد في الدورة الرباعية المؤهلة لدوري الأضواء في حالة تحقيق أي فوز في المباريات الـ7 المتبقية.

الجولة المقبلة ستشهد لقاء قوي بين إبسويتش مع ساوثامبتون الرابع يوم الإثنين المقبل.

فيما سيحل هال سيتي ضيفا على ليدز، ويستضيف ليستر سيتي فريق نورويتش سيتي.

وتأتي مباريات إبسويتش المتبقية على النحو التالي:

الجولة 40: ساوثامبتون

الجولة 41: نورويتش سيتي

الجولة 42: واتفورد

الجولة 43: ميدلزبره

الجولة 44: هال سيتي

الجولة 45: كوفنتري سيتي

الجولة 46: هيدرسفيلد تاون

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