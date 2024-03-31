رقم قياسي ينتظر صلاح أمام برايتون

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه برايتون يوم الأحد.

ويحل برايتون ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ويحتاج صلاح لصناعة هدف خلال لقاء الأحد ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لحاجز الـ10 أهداف في كل من الصناعة والتسجيل لمدة 3 مواسم متتالية.

إذا شارك صلاح أمام برايتون سيصبح أكثر لاعبي ليفربول مشاركة ضد الفريق الملقب بالنوارس، برصيد 15 مباراة.

قائد منتخب مصر سجل 8 أهداف ضد برايتون خلال 14 مباراة، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ ليفربول.

وسجل صلاح 19 هدفا في 29 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 335 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 205 أهداف وصنع 88 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.