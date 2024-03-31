رقم قياسي ينتظر صلاح أمام برايتون

الأحد، 31 مارس 2024 - 11:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - برايتون × ليفربول

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه برايتون يوم الأحد.

ويحل برايتون ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ويحتاج صلاح لصناعة هدف خلال لقاء الأحد ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لحاجز الـ10 أهداف في كل من الصناعة والتسجيل لمدة 3 مواسم متتالية.

أخبار متعلقة:
جوارديولا شاكيا: سنلعب 3 مباريات ومدريد سيرتاح 9 أيام لياو: قلبي وعقلي مع ميلان ولكن تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب بعد إعلان رغبته باللعب في ريال مدريد.. مدير برينتفورد: توني لن يرحل إلا بشروطنا

إذا شارك صلاح أمام برايتون سيصبح أكثر لاعبي ليفربول مشاركة ضد الفريق الملقب بالنوارس، برصيد 15 مباراة.

قائد منتخب مصر سجل 8 أهداف ضد برايتون خلال 14 مباراة، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ ليفربول.

وسجل صلاح 19 هدفا في 29 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 335 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 205 أهداف وصنع 88 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول برايتون
نرشح لكم
ماذا يحتاج سام مرسي للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب بعد إعلان رغبته باللعب في ريال مدريد.. مدير برينتفورد: توني لن يرحل إلا بشروطنا مواعيد مباريات الأحد 31 مارس 2024.. الزمالك ضد فيوتشر بالكونفدرالية وقمة إنجليزية تين هاج: برينتفورد كان أفضل منا ولكن كان يجب أن نفوز مدرب برينتفورد: لا أصدق أننا لم نهزم مانشستر يونايتد.. كانت مباراة من طرف واحد انتظرنا حتى +97 من أجل الهدف الأول.. برينتفورد يتعادل مع مانشستر يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(1) مانشستر يونايتد.. تعادل قاتل
أخر الأخبار
كرة سلة - بعد تجاوزه الكشف الطبي.. الأهلي يعلن تعاقده مع براندون تشايلدريس 54 ثاتيه | كرة سلة
شكوك حول مشاركة ميتروفيتش أمام النصر 16 دقيقة | سعودي في الجول
لويس إنريكي: آمل في بقاء مبابي.. ويمكن أن يغير رأيه 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماذا يحتاج سام مرسي للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نائب رئيس برشلونة: سأحاول إقناع تشافي بالبقاء.. ويجب أن نشكره ساعة | الكرة الأوروبية
أهلي جدة يستعيد إدوارد ميندي في الدربي ساعة | سعودي في الجول
كيميتش منتقدا فريقه: جعلنا مباراة دورتموند ودية في الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
رقم قياسي ينتظر صلاح أمام برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 "تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه" الأهلي يعلن جراحة ناجحة لـ إمام عاشور