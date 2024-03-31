تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب

الأحد، 31 مارس 2024 - 11:08

كتب : FilGoal

كأس الدوري الإنجليزي

الكل متيقن أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر أرسنال وليفربول لجدول المسابقة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

10 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، ليفربول (65 هدفا)، سيتي (63 هدفا)، أرسنال (70 هدفا).

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ليفربول أمامه 10 مباريات، بينهم 5 على ملعبه أنفيلد، 5 خارجه.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 29: إيفرتون خارج أنفيلد (تأجلت لموعد آخر)

الجولة 30: برايتون على أنفيلد

الجولة 31: شيفيلد يونايتد على أنفيلد

الجولة 32: مانشستر يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 33: كريستال بالاس على أنفيلد

الجولة 34: فولام خارج أنفيلد

الجولة 35: وست هام يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 36: توتنام على أنفيلد

الجولة 37: أستون فيلا خارج أنفيلد

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد

بينما يخوض سيتي حامل لقب الدوري 5 مباريات على ملعبه استاد الاتحاد، مقابل 5 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات سيتي على النحو التالي:-

الجولة 29: برايتون خارج ملعب الاتحاد (تأجلت لموعد آخر)

الجولة 30: أرسنال على ملعب الاتحاد

الجولة 31: أستون فيلا على ملعب الاتحاد

الجولة 32: كريستال بالاس خارج ملعب الاتحاد

الجولة 33: لوتون تاون على ملعب الاتحاد

الجولة 34: توتنام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 35: نوتينجهام فورست خارج ملعب الاتحاد

الجولة 36: ولفرهامبتون على ملعب الاتحاد

الجولة 37: فولام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 38: وست هام يونايتد خارج ملعب الاتحاد

فنما يخوض أرسنال وصيف الموسم الماضي 5 مباريات على ملعبه استاد الإمارات، مقابل 5 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات أرسنال على النحو التالي:-

الجولة 29: تشيلسي على ملعب الإمارات (تأجلت لموعد آخر)

الجولة 30: مانشستر سيتي خارج ملعب الإمارات

الجولة 31: لوتون تاون على ملعب الإمارات

الجولة 32: برايتون خارج ملعب الإمارات

الجولة 33: أستون فيلا على ملعب الإمارات

الجولة 34: ولفرهامبتون خارج ملعب الإمارات

الجولة 35: توتنام خارج ملعب الإمارات

الجولة 36: بورنموث على ملعب الإمارات

الجولة 37: مانشستر يونايتد خارج ملعب الإمارات

الجولة 38: إيفرتون على ملعب الإمارات

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم 19 مايو المقبل.

أرسنال ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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