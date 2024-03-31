تين هاج: برينتفورد كان أفضل منا ولكن كان يجب أن نفوز

أقر إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بأفضل برينتفورد على فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحاته لـ بي بي سي بعد اللقاء: "لم نفز في النهاية وربما لأننا لم نستحق ذلك".

وأضاف "ولكن عليك أن تأخذ النقاط الثلاث حين تتقدم، ولذلك كان التعادل محبطا".

وأوضح "برينتفورد كان أفضل منا اليوم وأظهر الحماس والرغبة والعزم. جودة هذا الفريق تكمن فيما يقاتل لأجله ولكن علينا أن نظهر المزيد".

وتابع "لقد سجلنا ثم تخلينا عن الفوز. لقد أظهرنا الشغف والرغبة أمام ليفربول وفي عدة مباريات. يجب أن نواصل إظهار ذلك في الملعب".

وانتظر برينتفورد ومانشستر يونايتد حتى الدقيقة 90+7 من أجل أن يسجل كلاهما هدفا في التعادل بنتيجة 1-1 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

سجل ماسون ماونت هدف يونايتد الأول في 90+7 ثم أدرك كريستوفر أيير التعادل في 90+9.

ورفع يونايتد رصيد لـ 48 نقطة في المركز السادس بفارق 11 نقطة عن أستون فيلا الرابع والمركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

فيما ظل برينتفورد في المركز الخامس عشر ودون فوز في آخر 6 جولات بالمسابقة.