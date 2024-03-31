مدرب برينتفورد: لا أصدق أننا لم نهزم مانشستر يونايتد.. كانت مباراة من طرف واحد

الأحد، 31 مارس 2024 - 02:21

كتب : FilGoal

توماس فرانك - برينتفورد

أبدى توماس فرانك مدرب برينتفورد اندهاشه من عدم الفوز على مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال فرانك في تصريحاته لـ بي بي سي بعد المباراة: "كيف لم نفز بهذه المباراة؟ إنها أكثر مباراة من جانب واحد انتهت بالتعادل 1-1".

وأضاف "من المذهل أننا لم نفُز. الأداء كان رائعا ولدينا العديد من الغيابات. إنها مجموعة فريدة من اللاعبين".

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وأوضح "كان لدينا العقلية والشخصية للتعادل في المباراة سريعا. هؤلاء اللاعبين مذهلون وأنا فخور بهم".

وانتظر برينتفورد ومانشستر يونايتد حتى الدقيقة 90+7 من أجل أن يسجل كلاهما هدفا في التعادل بنتيجة 1-1 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

سجل ماسون ماونت هدف يونايتد الأول في 90+7 ثم أدرك كريستوفر أيير التعادل في 90+9.

ورفع يونايتد رصيد لـ 48 نقطة في المركز السادس بفارق 11 نقطة عن أستون فيلا الرابع والمركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

فيما ظل برينتفورد في المركز الخامس عشر ودون فوز في آخر 6 جولات بالمسابقة.

توماس فرانك برينتفورد الدوري الإنجليزي
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