مؤتمر طارق طه: نعلم حجم الزمالك ونسعي للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية

الأحد، 31 مارس 2024 - 01:59

كتب : FilGoal

فيوتشر - طارق طه

أوضح طارق طه لاعب مودرن فيوتشر أن فريقه استعد بشكل جيد لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية.

ويلتقي الفريقان الأحد في التاسعة مساءً على استاد السلام في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال طارق في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "استعددنا الفترة الأخيرة بشكل جيد للمباراة، نعلم حجم الزمالك ولكننا نسعي للوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة".

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وأردف "نحترم الزمالك ولكننا نمتلك لاعبين خبرات تستطيع التعامل مع تلك المباريات".

وأكمل "نتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام الزمالك، وأن نكون في حالتنا الفنية، وننفذ تعليمات تامر مصطفى داخل الملعب".

وأتم "نأمل تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة".

وسيقام لقاء الإياب يوم الأحد الموافق 7 مارس على استاد القاهرة.

الكونفدرالية طارق طه مودرن فيوتشر
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