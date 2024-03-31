دوري أبطال إفريقيا - الترجي لا يفوز في تونس على أسيك منذ 22 عاما

الأحد، 31 مارس 2024 - 01:17

كتب : FilGoal

الترجي - النجم الساحلي - دوري أبطال إفريقيا

فرض أسيك ميموزا الإيفواري التعادل السلبي على الترجي التونسي في ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبذلك شهدت مباريات الذهاب لربع نهائي المسابقة هدفا وحيدا كان من نصيب الأهلي سجله أحمد نبيل "كوكا" ضد سيمبا.

وخلال المباريات الثلاث لم يُسجل أي هدف أو تهتز الشباك خلال 270 دقيقة.

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واستمرت المباريات الأربع بدون أهداف خلال 355 دقيقة منذ هدف كوكا الذي جاء في الدقيقة 5 ضد سيمبا.

وسيلتقي الترجي يوم السبت المقبل مع أسيك مجددا من أجل حسم التأهل لنصف النهائي.

ويأمل الترجي أن يتأهل إلى نصف النهائي والوصول بعيدا أملا في حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد.

ولم يستطع الترجي تحقيق الفوز على أسيك في ملعبه بتونس منذ 2002، حيث التقيا 3 مرات منذ ذلك الحين في دوري الأبطال في 2005 و2007 و2024 وجميها انتهى بالتعادل السلبي.

يذكر أن الترجي لم يحقق الفوز على أسيك في أبيدجان من قبل حيث خسر في 2002 بنتيجة 3-1 وفي 2005 بنتيجة 1-0 وفي 2007 بنتيجة 2-0.

وصف المباراة

سيطر الترجي مبكرا على مجريات اللقاء، لكن خطأ دفاعي كاد أن يكلفهم التأخر في النتيجة.

في الدقيقة 27 تعثر بوشنيبة مدافع الترجي تاركا الكرة لمهاجم أسيك الذي مرر لزميله لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 30 أرسلت عرضية أبعدها الحارس تشارلز أيايي ببراعة لركنية.

في الشوط الثاني زاد الترجي من ضغطه بكل قوة، وفي الدقيقة 51 طالب لاعبو الترجي بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم رفض احتسابها.

وفي الدقيقة 63 خرج الحارس بشكل خاطئ ولم يستغل غيلان الشعلالي الأمر ومرت رأسيته أعلى العارضة.

وبعد 3 دقائق ارتطمت تصويبة صاروخية من أسامة بوقرة بعارضة الضيوف.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء مرت رأسية رودريجو أعلى العارضة.

الضغط في الدقائق الأخيرة لم يسفر عن أي جديد لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.

دوري أبطال إفريقيا الترجي أسيك
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