كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لنهائي الدوري الممتاز
الأحد، 31 مارس 2024 - 00:32
كتب : FilGoal
تأهل الأهلي والزمالك لنهائي الدوري الممتاز للكرة الطائرة.
وكرر الزمالك الفوز على سموحة، فيما كرر الأهلي الفوز على سبورتنج.
واستضافت صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر مباراتي ذهاب نصف النهائي.
وانتصر الزمالك على سموحة إيابا بنتيجة 3 أشواط دون رد بعدما انتصر ذهابا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط.
وجاءت أشواط لقاء الإياب: 25-15 و25-21 و25-17.
فيما فاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 3 أشواط دون بعد الفوز ذهابا بنفس النتيجة.
وجاءت أشواط لقاء الإياب: 25-14 و25-18 و26-24.
ولم يتحدد بعد موعد المباراة النهائية بين القطبين.
ويحمل الزمالك لقب الدوري في آخر موسمين، فيما حقق الأهلي اللقب آخر مرة في موسم 2020-21.
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