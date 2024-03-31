مؤتمر تامر مصطفى: تمنيت مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. وحظوظهم ليست الأعلى

أوضح تامر مصطفى المدير الفني لـ مودرن فيوتشر أن تحسن حالة أحمد رفعت تعطي دافعا قويا للاعبي فريقه قبل لقاء الزمالك في الكونفدرالية، وأشار إلى أن حظوظ الأبيض ليست الأكبر.

ويستضيف مودرن فيوتشر نظيره الزمالك مساء الأحد على استاد السلام في ربع نهائي من الكونفدرالية.

وقال تامر مصطفى خلال المؤتمر الصحفي: "كنا نتمنى مواجهة الزمالك في المباراة النهائية لضمان تحقيق بطولة لمصر، المباراة صعبة على الفريقين، سنخوض لقاء أمام فريق كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية عظيمة".

وتابع "الزمالك فريق كبير ويمتلك عناصر مميزة والمباراة بالتأكيد صعبة، الفريقين كتاب مفتوح لبعضهما، نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تكون مريحة لنا في المباراة الثانية".

وأشار "الحالة الصحية لأحمد رفعت تتحسن، بالطبع تأثرنا نفسيا بما حدث معه، والآن تحسنه أعطانا دفعة معنوية قبل مواجهة الزمالك، أحمد لاعب كبير وموهوب ويفرق معنا بكل تأكيد، و ونأمل أن يتماثل للشفاء في أسرع وقت واسعاده غدا بالنتيجة".

وردا على أن حظوظ الزمالك الأعلى في اللقاء أجاب قائلا: "لا يتم قياس الأمور بهذا المنظور، مع إنبي تفوقت على الزمالك في آخر مواجهتين، والتاريخ له بُعد نفسي وأثق في خبرات لاعبي فريقي".

وتابع "حالة فريقنا في الدوري متشابهه تماما مع الزمالك ولكن الكونفدرالية بطولة منفصلة".

وأتم عن الفارق بين مباريات الدوري والكونفدرالية : "الدوافع المختلفة هي التي تحدد شكل الأداء والحماس والهدف مقارنة بمباريات الدوري".

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأحد 6 أبريل في الإياب من ربع نهائي الكونفدرالية.