انتظرنا حتى +97 من أجل الهدف الأول.. برينتفورد يتعادل مع مانشستر يونايتد

الأحد، 31 مارس 2024 - 00:07

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - برينتفورد

انتظر برينتفورد ومانشستر يونايتد حتى الدقيقة 90+7 من أجل أن يسجل كلاهما هدفا في التعادل بنتيجة 1-1 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

سجل ماسون ماونت هدف يونايتد الأول في 90+7 ثم أدرك كريستوفر أيير التعادل في 90+9.

ورفع يونايتد رصيد لـ 48 نقطة في المركز السادس بفارق 11 نقطة عن أستون فيلا الرابع والمركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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فيما ظل برينتفورد في المركز الخامس عشر ودون فوز في آخر 6 جولات بالمسابقة.

التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد بنفس الأسماء التي انتصرت على ليفربول بنتيجة 4-3 في قمة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

في المقابل قاد يوان ويسا وإيفان توني هجوم برينتفورد.

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وصف المباراة

سدد برونو كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 4.

ورد إيفان توني برأسية في الدقيقة 7 مرت بجوار القائم الأيمن لأونانا.

الدقائق التالية مرت وبسط أصحاب الأرض سيطرتهم على الشوط الأول لكن بدون خطورة محققة.

وفي الدقيقة 24 انفرد توني بعد بينية في عمق دفاع الضيوف سددها وارتطمت بالقائم الأيمن لأونانا.

وبعد 8 دقائق اصطدمت رأسية ماتياس زانكا بعارضة أونانا العلوية.

ومرت تصويبة توني بجوار القائم الأيمن لأونانا في الدقيقة 35.

شوط أول انتهى بـ 14 تسديدة لأصحاب الأرض مقابل 3 للشياطين الحمر.

في بداية الشوط الثاني دفع تين هاج بهاري ماجواير بدلا من رافائيل فاران.

ومرت تصويبة دالوت بجوار القائم الأيمن لفليكن حارس برينتفورد في الدقيقة 52.

وتألق أونانا في التصدي لتصويبة أرضية من يجور يارموليوك من داخل منطقة الجزاء، ثم أبعد بقدمه فرصة المتابعة للاعب الخصم في الدقيقة 55.

وارتطمت تصويبة يوان ويسا بالقائم الأيمن لأونانا لتواصل معاندة أصحاب الأرض.

ثم شارك أنتوني بدلا من جاراناتشو وعاد ليساندرو مارتينيز للمشاركة لأول مرة منذ شهرين بعد تعافيه من الإصابة لتعويض خروج ليندلوف في الدقيقة 69.

وسجل إيفان توني في الدقيقة 79 هدفا ألغي مباشرة وهو ما أكدته أيضا لتقنية الفيديو بداعي التسلل بعد مطالعتها.

شارك ماسون ماونت وكاسيميرو في الدقيقة 80 بدلا من راشفورد وكوبي ماينو.

احتسب الحكم 9 دقائق وقتا بدلا من الضائع واستمرت محاولات أصحاب الأرض لكن في الدقيقة 90+7 سجل ماسون ماونت أول أهدافه مع مانشستر يونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ولم يهنأ ماونت بهدفه القاتل، وفي الدقيقة 90+9 أدرك كريستوفر أيير هدف التعادل القاتل بعد عرضية أرضية من إيفان توني.

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